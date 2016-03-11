علي ماهر: مستوى إيفونا يؤهله للعب في أكبر أندية أوروبا

أشاد علي ماهر لاعب الأهلي السابق بماليك إيفونا مهاجم الفريق حاليا مشيرا إلى قدرته على اللعب في أكبر أندية أوروبا.

وانتقد البعض مستوى الدولي الجابوني بعد تسجيله لهدف واحد في آخر 5 مباريات مع القلعة الحمراء بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال ماهر لقناة أون تي في :"إيفونا من أفضل المهاجمين الأفارقة الذين لعبوا في مصر".

وأضاف "هدفه في مرمى الزمالك يعكس القدرات التي يتمتع بها، فركضه بالكرة وهي بين قدميه مع تغيير الاتجاهات بهذه السرعة تدل على أنه لاعب من طراز خاص".

وأردف "لن أندهش إذا رأيته يوما يلعب في ناد أوروبي كبير مثل ريال مدريد".