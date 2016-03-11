متستعجلش فى الإجابة.. أنت زوج سعيد؟.. 8 أسئلة جاوبها وأنت تعرف

السعادة لا مقياس مادى لها، لكنك تشعر بها، لذا وإذا وجهنا لك كرجل متزوج السؤال: هل أنت سعيد؟!، فلا تتسرع فى الإجابة.

ويقول الدكتور محمد رمضان منسق صندوق الإدمان والمعالج النفسى: ليس بالضرورة أن يكون زواجك بلا خلافات، أو اختلافات، حتى تجزم بأنك سعيد، بل أن الحياة الزوجية لابد أن تشعرك أحيانًا بالسوء، ولكن قد تكون سعيدًا دون أن تدرى.

>وعمومًا يطرح عليك الدكتور محمد رمضان 8 أسئلة، تلخص إجابتك عليها حالتك النفسية ومدى سعادتك ونظرتك للزواج وهى:

1. هل تشعر بقيود كثيرة زادت عليك بعد زواجك ومع ذلك تراها مجرد قيود عادية لا داعى للخوف منها أو إنهاء زواجك بسببها؟! لو كانت إجابتك بنعم فسوف تكون رجل مسئولاً ترى القيود فى زواجك مجرد ثمن تدفعه مقابل سعادتك به.

>2. هل تسعى للحفاظ على هذا الزواج أم ترغب فى التخلص منه؟ إذا كانت الإجابة بنعم فأنت تقدس هذه العلاقة وبالفعل هذا انعكاس لشعورك ببعض مزاياها.

>3. هل تشعر أنك أفضل حالاً كلما ابتعدت عن زوجتك وأولادك ومنزلك؟ والإجابة بالنفى هنا تدل على شعورك بسعادة خفية فى زواجك.

>4. هل تريد فى بعض الأوقات أن تختلس بعض الأوقات الترفيهية مع أفراد أسرتك؟ لو إجابتك بنعم فأنت سعيد.

>5. هل تسعى على الدوام لإصلاح عيوب شريكك، وتحاول التغيير من نفسك وعيوبك لأجله؟ لو أجبت بنعم فأنت سعيد بالزواج دون أن تدرى.

>6. إذا شعرت بالخوف على مستقبل عائلتك فأنت رجل خلقت للزواج ولإنجاحه.

>7. هل تشعر بالسعادة عندما تكون الأمور جيدة بالمنزل ولا خلافات تذكر وتتمنى أن يدوم هذا الحال؟ إذا أجبت بنعم فأنت سعيد بهذه الزيجة.

>8. هل تخاف من أن تكون وحيدًا؟ إذا أجبت بنعم فأنت تحب هذه العلاقة الزوجية.

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