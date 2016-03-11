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مقتل 20 عنصرا من «داعش» في غارات روسية على مدينة تدمر بشرق سوريا

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مقتل 20 عنصرا من «داعش» في غارات روسية على مدينة تدمر بشرق سوريا مقتل 20 عنصرا من «داعش» في غارات روسية على مدينة تدمر بشرق سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل أكثر من 20 عنصراً من تنظيم “داعش” الإرهابي في غارات شنتها طائرات روسية وأخرى تابعة للنظام على مواقع التنظيم في مدينة تدمر شرق سوريا.

ونقلت قناة العربية اليوم /الجمعة/ عن المرصد قوله – “إن نحو 35 غارة استهدفت أحياء مدينة تدمر الآثارية ، أسفرت عن مقتل نحو 20 عنصراً من داعش إضافة إلى إصابة 50 آخرين ، فيما اندلعت معارك على الأرض بين مقاتلي التنظيم وقوات النظام السوري بالقرب من المناطق التي طالتها الغارات ، تزامنا مع معلومات عن استعداد النظام وحلفائه لشن هجوم واسع بهدف استعادة المدينة بغطاء جوي روسي” .

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