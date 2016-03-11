مصرع أمين شرطة وإصابة 4أخرين بينهم ضابط في انقلاب سيارة شرطة بالمنيا

لقي أمين شرطة مصرعه، وأصيب 4 أخرين، بينهم ضابط ، في انقلاب سيارة شرطة بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي بالمنيا.

تلقى اللواء رضا طبلية ، مديرأمن المنيا ، بلاغًا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة شرطة، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي.

انتقل فريق أمني، برئاسة اللواء عبدالفتاح الشحات، رئيس مباحث المديرية، إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب السيارة رقم 4232ب 12 شرطة، التابعة لمركز شرطة ملوي، قيادة أحمد فاروق درويش، رقيب شرطة «مصاب»، مما أدى إلى مصرع محمد أبوزيد صديق، أمين شرطة، من قوة مركز تدريب المنيا، وإصابة ملازم أول أحمد عبد الحميد عبد الغفار، رئيس نقطة شرطة البرشا بمركز ملوي، وأيمن محي بارح هارون، أمين شرطة، ومقيم بقرية ام تسعة ، بمركز ملوي، ومحمد عبد الجليل محمد، خفير نظامي ، من قوة نقطة شرطة البرشا.

وتبين أن انقلاب السيارة نتيجة انفجار الإطار الأيسر الخلفي، مما أدي إلى انقلابها في جانب الطريق، اثناء العودة من مركز التدريب، عقب استبدال جوال ذخيرة قديمة بآخر جديد، خاص بنقطة الشرطة، وأن المتوفي استقل السيارة اثناء العودة من مركز التدريب إلى منزله بملوي.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام، وتحويلهم لمستشفي المنيا الجامعي، حيث لفظ امين الشرطة، أنفاسه الأخيرة بالمستشفى.