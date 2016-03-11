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الأرصاد: طقس اليوم دافئ شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة

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الأرصاد: طقس اليوم دافئ شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة الأرصاد: طقس اليوم دافئ شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة، كما تنشط الرياح الشمالية الشرقية على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال و الأتربة على المناطق المكشوفة وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهي معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح جنوبية شرقية أما عن حالة البحر الأحمر معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف الى مترين والرياح شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :


>الصغرى العظمى
> القاهرة 15 28
>الإسكندرية 12 25
>مطروح 10 23
>بورسعيد 15 23
>دمياط 15 23
>بلطيم 15 23
>الإسماعيلية 15 29
>السويس 14 29
>العريش 12 25
>نخل 11 26
>طابا 12 26
>الطور 15 25
>مرسى علم 17 27
>الغردقة 17 29
>شرم الشيخ 18 27
>رفح 10 24
>كاترين 10 22
>سيوة 9 29
>المنيا 15 32
>الفيوم 14 30
>رأس سدر 15 26
>أبوسمبل 15 37
>وسط الدلتا 17 28
>أسيوط 17 33
>سوهاج 16 34
>الأقصر 18 35
>أسوان 19 36
>شلاتين 20 29
>حلايب 22 28
>الوادى الجديد 19 35
>قنا 19 34
>نويبع 16 26
>السلوم 8 27

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