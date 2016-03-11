مصادر: "الإسكان" تطرح أكبر قرعة وحدات لمحدودى الدخل فى تاريخها الشهر الجارى

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان، عن أن الوزارة تستعد لطرح أكبر قرعة وحدات سكنية فى تاريخ الوزارة خلال الشهر الجارى.

وأضافت المصادر، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الوزارة تقوم حاليا بحصر كافة الوحدات التى تم الانتهاء منها فى مشروع الاسكان الاجتماعى بمختلف المدن الجديدة ومختلف المحافظات، بالإضافة إلى الوحدات المقرر الانتهاء منها حتى نهاية العام الجارى وذلك لإدراجها فى الإعلان المقرر طرحه قريبا.

وأشارت المصادر، إلى أنه من المتوقع أن تزيد عدد الوحدات التى سيتضمنها الإعلان المقبل أكثر من 50 ألف وحدة سكنية بمختلف المدن بحيث يكون أكبر إعلان تضمن طرح وحدات سكنية فى تاريخ وزارة الإسكان بالكامل.

وتأتى هذه القرعة بعد إعلان البنك المركزى المصرى، تعديل بعض شروط مبادرة التمويل العقارى، حيث تضمنت أهم التعديلات إتاحة الفرصة لمحدودى الدخل الذين يقل دخلهم عن 1400 جنيه الاستفادة بالمبادرة بسعر عائد سنوى متناقص 5% بدلاً من 7%، بحيث لا تزيد سعر الوحدة عن 500 ألف جنيه لفئة متوسطى الدخل، وهو ما يؤدى إلى تخفيض الأعباء عن منخفضى الدخل من خلال تخفيض قيمة مقدم الثمن المطلوب منهم بمبلغ يصل إلى 12 ألف جنيه، وحصولهم على إجمالى دعم أكبر، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية المنشودة فى المبادرة وبرنامج الاسكان الاجتماعى، مع تحفيز البنوك على تمويل الفئات التى يصعب الحصول على إثبات دخلهم عن طريق تغطية مخاطر الائتمان لتلك الفئات من خلال بوالص تأمين جماعية.

كما تضمنت التعديلات اعتبار وديعة الصيانة جزء من التمويل لمحدودى الدخل، يسدد على نفس مدة التمويل وبنفس سعر العائد الخاص بالمبادرة، وكذلك الإعفاء من رد قيمة الدعم حال وفاة المقترض، بالإضافة إلى فتح قنوات تسويق جديدة من خلال إشراك شركات التمويل العقارى بشكل مباشر فى المبادرة من خلال الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى لتعمل جنباً إلى جنب مع البنوك.

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