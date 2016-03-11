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بالصور.. انفجار ماسورة مياه بنقطة الإشارة فى أسوان تغرق الشوارع والمحلات

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بالصور.. انفجار ماسورة مياه بنقطة الإشارة فى أسوان تغرق الشوارع والمحلات بالصور.. انفجار ماسورة مياه بنقطة الإشارة فى أسوان تغرق الشوارع والمحلات
أرسل القارئ، أحد عابدين، صورا ترصد غرق الشوارع الرئيسة بالمياه، وذلك بمنطقة نقطة الإشارة، بمحافظة أسوان، نتيجة انفجار ماسورة مياه، أدت إلى نزوحها نحو المحلات، وبعض المنازل، وسط استياء وغضب من قبل الأهالى، لإبلاغ المسئولين منذ وقت انفجار الماسورة صباح اليوم ولم تتم الاستجابة لهم حتى الآن رغم تكراره أكثر من مرة.

وأضاف القارئ، أن تراكم المياه بالشارع، أدى إلى توقف حركة المرور، وإحداث شلل مرورى تام بالمنطقة، فضلا عن قيام المواطنين بحجب المياه بواسطة الرمال، لمنعها من الدخول للمنازل والمحلات.

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صحافة المواطن، صور وابعت، اسوان، انفجار، ماسورة مياه، شلل، سيارات (1)

صحافة المواطن، صور وابعت، اسوان، انفجار، ماسورة مياه، شلل، سيارات (2)

صحافة المواطن، صور وابعت، اسوان، انفجار، ماسورة مياه، شلل، سيارات (3)

صحافة المواطن، صور وابعت، اسوان، انفجار، ماسورة مياه، شلل، سيارات (4)

صحافة المواطن، صور وابعت، اسوان، انفجار، ماسورة مياه، شلل، سيارات (5)

صحافة المواطن، صور وابعت، اسوان، انفجار، ماسورة مياه، شلل، سيارات (6)

صحافة المواطن، صور وابعت، اسوان، انفجار، ماسورة مياه، شلل، سيارات (7)

صحافة المواطن، صور وابعت، اسوان، انفجار، ماسورة مياه، شلل، سيارات (8)

صحافة المواطن، صور وابعت، اسوان، انفجار، ماسورة مياه، شلل، سيارات (9)

صحافة المواطن، صور وابعت، اسوان، انفجار، ماسورة مياه، شلل، سيارات (10)

صحافة المواطن، صور وابعت، اسوان، انفجار، ماسورة مياه، شلل، سيارات (11)

صحافة المواطن، صور وابعت، اسوان، انفجار، ماسورة مياه، شلل، سيارات (12)


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