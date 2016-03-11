بالصور.."العليا للانتخابات"تواصل اليوم استقبال طلبات الترشح بـ"دائرة عكاشة"

تواصل اللجنة العليا للانتخابات بالدقهلية عملها، اليوم الجمعة، لاستقبال طلبات وأوراق الترشيح من راغبى الترشح، لخوض انتخابات مجلس النواب، على مقعد دائرة طلخا ونبروه الشاغر، بعد إسقاط عضوية توفيق عكاشة عضو الدائرة السابق، والمعروف إعلاميا بنائب التطبيع.

وقد استقبلت اللجنة خلال الأيام الثلاثة الماضية، ما يزيد على 14 طلب ترشح، من 14 مرشحا محتملا، حزبيين ومستقلين، وهم جمال عبد الظاهر رقم 1 فى بطاقة الاقتراع، رمز الأسد، وغادة الدولتلى رقم 2 رمز الحصان، ومحمد مجدى هبالة رقم 3 رمز الديك، ومحمد الشورى رقم 4 رمز الأتوبيس، ورفعت البسيونى رقم 5 رمز الكف، وأبو النجا مرسى رقم 6 رمز التمساح.

وتابع رئيس محكمة الاستئناف قائلا "كما تقدم بأوراق ترشحه، حافظ فتحى زيادة رقم 7 رمز المدفع، والدكتور محمد صالح رقم 8 عن حزب المصريين الأحرار، ومحمد عبد الله عبد العزيز رقم 9 رمز المنبه، وأحمد محمد سعد رقم 10 رمز بندقية الصيد، والمتولى منصور السعيد رقم 11، والسيد العشماوى أبو الفضل رقم 12".

وأضاف "عامر" أن اللجنة العليا للانتخابات بالدقهلية مستمرة فى عملها لمدة 12 يومًا حتى 19 مارس الجارى، لتلقى طلبات الترشح.

فيما يترأس اللجنة العليا للانتخابات، والمنعقدة بالدقهلية، بمجمع محاكم المنصورة، المستشار عبد الحميد همام، رئيس محكمة المنصورة، وعضوية المستشار ضياء عامر رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار ربيع الشبراوى نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أيمن البقلاوى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار على عتمان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية".

يذكر أن محافظة الدقهلية شهدت غضبة شعبية، وثار الآلاف من أبناء دائرة توفيق عكاشة، بمركزى طلخا ونبروه، ضد لقائه بسفير إسرائيل بالقاهرة الذى وصفوه بالخيانة والعمالة، ونظموا ضده عدة وقفات احتجاجية، ووصل الأمر لتنظيم حملة أسموها تمرد لسحب الثقة منه، وإسقاط عضويته فى البرلمان، خلال الأيام الماضية.

وأعلن مجلس النواب على إثر ذلك إسقاط عضويته ليصبح المقعد شاغرا، وتضم الدائرة 3 مقاعد يشغلها بسام فليلفل نائب مستقل، وفؤاد بدراوى نائب مستقل، وفى انتظار إعلان النائب الفائر بالمقعد الثالث بعد الانتخابات المقرر انعقادها يوم 15 أبريل.

مشادات بين أنصار المرشحين المحتملين بدائرة توفيق عكاشة

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بالصور.. زحام أمام محكمة المنصورة فى أول أيام الترشح على مقعد توفيق عكاشة.. 15 مرشحا يتقدمون بأوراقهم للعليا للانتخابات بالدقهلية.. والمرشحون يصطفون لحجز الخانات الأولى ببطاقة الاقتراع

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بالأسماء.. 12 مرشحا على مقعد عكاشة فى اليوم الأول لتلقى طلبات الترشح

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بالصور.. زحام أمام محكمة المنصورة فى أول أيام الترشح على مقعد توفيق عكاشة.. 15 مرشحا يتقدمون بأوراقهم للعليا للانتخابات بالدقهلية.. والمرشحون يصطفون لحجز الخانات الأولى ببطاقة الاقتراع

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بالصور..فى أول ساعة 15 مرشحا يتقدمون بأوراق ترشحهم على مقعد عكاشة بالدقهلية

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بالصور.. زحام فى اليوم الأول لفتح باب الترشح على دائرة "عكاشة" بالدقهلية

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