مصدر قضائى: تقرير الطب الشرعى لـ"مريهان حسين"يبرئ الضابطين من"هتك العرض"

قال مصدر قضائى، إن تقرير الطب الشرعى الخاص بالفنانة مريهان حسين أثبت ادعاء كذبها بقيام ضابطى شرطة بقسم الهرم بملامسة أجزاء حساسة بجسدها ومحاولة التعدى عليها فى تلك المناطق.

وأضاف المصدر أن الطب الشرعى أرسل تقرير الكشف على مريهان للنيابة العامة، وجاء خاليا من محاولة هتك عرض ولمس أجزاء حساسة من جسدها، والتعرض للتعذيب الجسدى وفق ادعائها ضد ضباط قسم الهرم.

وكانت الفنانة ميرهان قد اتهمت ضابطين بقسم الهرم بالتعدى عليها داخل القسم، وكذلك ضابط الكمين، بأن سبها وعاملها بعنف بعد سقوط رخصة القيادة من يديه، واصطدامه بسيارتها أثناء التقاط الرخص من على الأرض.

وذكرت أن "الضابط تعدى عليها بالضرب، وأن سبها لضباط الكمين كان رد فعل طبيعيا لما تعرضت له من ضرب وإهانة"، وأشارت بأنها تعرضت لهتك عرض ولمس أجزاء حساسة من جسدها، بالإضافة إلى تعرضها للتعذيب الجسدى أمام النيابة التى أمرت بعرضها على الطب الشرعى، والذى أكد عدم صحة الواقعة.

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محامى الضابطين المتهمين بالاعتداء على مريهان حسين: تقرير الطب الشرعى غدا

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