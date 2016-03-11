أخبار عاجلة

الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله 6 حالات وفيات من بينهم 3 رجال من الشرطة فى حادث الكنيسة المرقسية -
الشيخ خالد الجندي يعلق على الحادث الإرهابي في طنطا والإسكندرية - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - المتحدث باسم وزارة الصحة : عدد الوفيات في الأسكندرية 16 حالة وفاة و 42 مصاب -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... هذا الحادث يتكرر كل عيد والإرهاب لا دين له -
الأخبار - الصحفي يوسف شعبان يؤكد نجاة البابا تواضرس من حادث إنفجار حادث الكنيسة المرقسية -
آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الداخلية تضبط 51 سائق أتوبيس مدرسى يتعاطون مخدرات ويعرضون حياة الطلاب للخطر

Google+ Print
الداخلية تضبط 51 سائق أتوبيس مدرسى يتعاطون مخدرات ويعرضون حياة الطلاب للخطر الداخلية تضبط 51 سائق أتوبيس مدرسى يتعاطون مخدرات ويعرضون حياة الطلاب للخطر
شنت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع وزارات التضامن الاجتماعى والصحة والتربية والتعليم، حملات مرورية مكبرة بمختلف المحافظات، للكشف عن متعاطى المواد المخدرة من قائدى أتوبيسات المدارس، للحد من الحوادث المرورية التى تتسبب فيها القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، حفاظاً على سلامة وأمن الطلاب.

وأسفرت جهود الحملات بنطاق محافظات ( القاهـرة – الجيـزة – القليوبيـة) عن المرور على (35) مدرسة، وفحص 704 سائقين من بينهم 51 سائقا تبين قيادتهم تحت تأثير تعاطى المواد المخدرة.

يأتى ذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين (وزارة الداخلية، والتضامن الاجتماعى، والصحة، والتربية والتعليم).


>ضبط 8 آلاف مخالفة مرورية و4 سائقين يتعاطون المخدرات بالقاهرة خلال 24 ساعة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365