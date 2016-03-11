زعيم كوريا الشمالية يأمر بالاستعداد لتنفيذ هجمات نووية

أصدر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أوامر لمسئوليه بالاستعداد لتنفيذ هجمات نووية وإجراء المزيد من الاختبارات النووية، حسبما أفادت وسائل إعلام كورية شمالية اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية أن كيم، أكد خلال متابعة تدريب لإطلاق الصواريخ الباليستية، على “الحاجة لتطوير الأسلحة النووية أكثر وتنويع سبل تسليم رؤوس حربية نووية من أجل توجيه ضربات نووية للأعداء من أي مكان سواء في البر أو الجو أو البحر أو تحت الماء”.

وأعطى كيم تعليمات بتنفيذ مهام مسلحة لإجراء مزيد من اختبارات التفجيرات النووية لتقييم القوة التدميرية للرؤوس الحربية النووية المنتجة حديثا وغيرها من الاختبارات لدعم قدرة الهجوم النووي.

يذكر أن بيونج يانج صعدت من التصريحات العدوانية في الأيام الأخيرة عقب سلسلة من العقوبات تم فرضها ضد كوريا الشمالية، وهددت بشن هجمات استباقية ضد سول وواشنطن دون تحذير.