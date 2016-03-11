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اعرفها واكتشفها بدرى.. 14 علامة لمشاكل الكلى عند طفلك

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اعرفها واكتشفها بدرى.. 14 علامة لمشاكل الكلى عند طفلك اعرفها واكتشفها بدرى.. 14 علامة لمشاكل الكلى عند طفلك
من الشائع أن أمراض الكلى تصيب كبار السن، لكن يمكن إصابة الأطفال أو الرضع بأمراض الكلى الناتجة عن العيب الخلقى.

وكشف الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، بعض العلامات المبكرة لأمراض الكلى، التى توفر الوقاية والعلاج الفعال للطفل فى الوقت المناسب، لذا يجب الانتباه للمؤشرات الأولية التى تدل على إصابة طفلك بمشكلة فى الكلى وتشمل هذه المؤشرات:

1- تورم حول العينين أو فى الوجه أو القدمين أو بالجسم كله.
>2- التبول اللا إرادى، للطفل فى سن خمس سنوات أو أكثر أو كثرة التبول.
>3- بكاء الرضيع أثناء التبول، والشعور بألم أثناء التبول فى الأطفال الأكبر سنًا.
>4- رائحة البول كريهة.
>5- التعرض لنوبات متكررة للحمى.
>6- لون البول قاتم أو دموى أو بنى داكن.
>7- الشعور بألم مستمر فى البطن.
>8- الصداع الشديد المتكرر.
>9- فقدان الشهية فى الأطفال الأكبر سنًا وليس حديثى الولادة.
>10- ضغط الدم المرتفع.
>11- التقيؤ الدائم فى حديثى الولادة والرضع.
>12- التبول أكثر من 2 لتر فى اليوم.
>13- التعب الدائم.
>14- ظهور شحوب فى لون الجلد.


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