لمريض السكر.. مارس الرياضة وتناول الطعام الصحى واستخدم أقلام الأنسولين

أكد الدكتور محمد عاصى أستاذ السكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة الزقازيق أن ممارسة الرياضة ضرورية لتنظيم السكر ولصحة المريض بشكل عام، مشيرًا إلى إمكانية ممارسة رياضة المشى السريع لمدة 30 دقيقة يوميًا وخلال 5 أيام على الأقل فى الأسبوع حيث تعمل الرياضة على استهلاك الطاقة وتخفيض مستوى السكر بالدم عن طريق زيادة استهلاك السكر بالعضلات، وتحسين كفاءة عضلة القلب ما يقلل من احتمالية الإصابة بقصور الشرايين وضعف عضلة القلب والذى يزداد معدل الإصابة به بين مرضى السكر.

ونصح الدكتور محمد عاصى مريض السكر بتنظيم الطعام من حيث السعرات الحرارية، وكمية الدهون التى يجب ألا تزيد على 20% وتكون غير مشبعة، كزيت الزيتون وزيت الذرة.

وعن مرضى السكر النوع الأول الذين يتم علاجهم بالأنسولين قال عاصى: ينبغى تناولهم وجبات خفيفة بين الوجبات الأساسية لتجنب انخفاض السكر، ويفضل استعمال مثيل الأنسولين نظرًا لسرعة عمله وقلة زمن نشاطه فى الدم.

وطالب أستاذ السكر والغدد الصماء بضرورة أن يتابع كل مريض السكر يوميًا بقياسه عبر الجهاز المنزلى الخاص به، بجانب ممارسة الرياضة ولكن بمعرفة الطبيب بهدف ضبط جرعات الأنسولين فى أيام ممارسته للرياضة.

وعن النوع الثانى من مرض السكر أشار الدكتور محمد عاصى إلى ضرورة الحرص على الضبط الجيد للسكر بالدم من بداية الحالة، فقد ثبت أنه كلما كان ضبط السكر جيدًا ومبكرًا، قلت نسب الإصابة بمضاعفات السكر، كما يجب ألا يكون هناك تردد فى استخدام الأنسولين لضبط السكر والتخلص من خوف العلاج بالأنسولين خاصة بعد التطور الملحوظ فى أنواع الأنسولين التى يقل معها حدوث انخفاض فى السكر، أو زيادة فى الوزن مؤكدًا ضرورة الاعتماد على الأقلام الخاصة بحقن الأنسولين، بدلاً من استخدام السرنجات فى الحقن.

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