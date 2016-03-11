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ضبط 26 محكوما عليهم و117 مخالفة مرورية بشمال سيناء

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ضبط 26 محكوما عليهم و117 مخالفة مرورية بشمال سيناء ضبط 26 محكوما عليهم و117 مخالفة مرورية بشمال سيناء
تمكنت الحملات الأمنية لمديرية أمن شمال سيناء خلال الـ24 ساعة الماضية من ضبط 26 محكوما عليهم.

وبحسب بيان رسمى لمديرية أمن شمال سيناء صدر اليوم، فقد تم ضبط 7 جنح حبس جزئى، و9 جنح الحبس المستأنف، 6 جنح الغرامات، 4 مخالفات.

وأضاف البيان أنه تمكن ضباط قسم مباحث بالاشتراك ومديرية التموين من ضبط 5 قضايا تموينية، كما تمكن ضباط قسم المرافق من ضبط 31 مخالفة متنوعة بينها 7 مخالفات إزالة إدارية فورية، و4 مخالفات إعلانات تم رفعها، 20 مخالفة إشغالات تم رفعها.

وأسفرت الحملات المرورية عن ضبط 117 مخالفة مرورية، وتمشيط جميع الميادين والشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية بدائرة المديرية، ولا توجد أى سيارات متروكة.


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مصر 365

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