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"التعاون الخليجى" يعقد ورشة عمل حول بناء السلام والإعمار الأحد القادم

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"التعاون الخليجى" يعقد ورشة عمل حول بناء السلام والإعمار الأحد القادم "التعاون الخليجى" يعقد ورشة عمل حول بناء السلام والإعمار الأحد القادم

>تعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الأحد المقبل ، ورشة عمل تحت عنوان "الدروس المستفادة من التجارب الدولية فى التعافى وبناء السلام وإعادة الإعمار" تناقش من خلال محاورها المتعددة التجارب الدولية لإعادة إعمار الدول فى أعقاب النزاعات وذلك من ناحية التخطيط ووضع الأولويات والآليات المؤسسية والتنفيذ.

وذكر بيان لأمانة العامة انه سيشارك فى هذه الورشة التى تنظم بالتعاون بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهورية اليمنية، ممثلون من الجهات المختصة بدول المجلس واليمن والبنك الإسلامى للتنمية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والأمم المتحدة، والولايات المتحدة الامريكية ، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

وتأتى ورشة العمل فى اطار التحضير لقرار المجلس الأعلى (36) بشأن الإعداد لعقد مؤتمر دولى يستضيفه مجلس التعاون لإعادة إعمار الجمهورية اليمنية .
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