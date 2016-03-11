احذر.. البخور يصيب الأطفال الرضع بصعوبة التنفس وضيق الصدر

البخور من المعطرات المتوارثة التى تستخدمها الكثير من الأمهات، لتعطير الجو نتيجة رائحته المميزة.

وحذر الدكتور طارق سعد استشارى الأطفال، من استنشاق الأطفال الصغار والرضع وحديثى الولادة للبخور بأنواعه، لأنه قوى التأثير على الرئة لديهم.

وأضاف الدكتور طارق سعد: الرائحة النفاذة للبخور قد تسبب الكثير من المشكلات الصحية للأطفال، لذا لابد من التهوية الجيدة عند التبخير، وعدم تواجد الأطفال داخل المنازل وبعد تهويته بساعات كافية للحفاظ على صحتهم والبعد عن أى ضرر محتمل.

وأوضح استشارى الأطفال أن رائحة البخور تضر أى طفل لديه بوادر حساسية صدرية دون أن يعلم الأبوان، وكذلك من لديه قابلية لمشكلات التنفس والجهاز التنفسى، حيث يؤثر على قدرة الطفل فى استنشاق الهواء النظيف الخالى من الرائحة ما يؤثر على تنفسه ويخلق صعوبة فيه، وفى أبسط الأحوال قد يعانى الطفل الصغير من احتقان الزور، والتهابه، ومن كحة شديدة، فهو بشكل عام لا يشعر الطفل بالراحة ما يتطلب التوقف عن التبخير خاصة أن إغلاق المنازل بشكل عام يجعل دخان البخور يتكثف ويلتصق بها، والبخور بشكل خاص قد تظل رائحته فى مفروشات المنزل بالساعات ما قد يضايق الأطفال.

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