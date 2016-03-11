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إصابة 4 أشخاص بسبب خلافات الجيرة فى المنيا

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إصابة 4 أشخاص بسبب خلافات الجيرة فى المنيا إصابة 4 أشخاص بسبب خلافات الجيرة فى المنيا
أصيب 4 أشخاص فى مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة.

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس مباحث المديرية، يفيد حدوث مشاجرة بين الجيران بمدينة المنيا بسبب وضع تربيزة بلياردو أمام منزل أحد المواطنين، مما أسفر عن إصابة "نبيل. ا" 59 سنة، و"إبراهيم. ع"، 25 سنة عامل، "عمر. ا"، 50 سنة، مصاب بطلق نارى طرف أول، و"أحمد. م"، 30 سنة عامل، و"عطية. ا" 42 سنة مصاب، ونجلة سراج 11 سنة طالب مصاب، و"محمد. ر"، 29 سنة تاجر مصاب.

وبالانتقال تم ضبط طرفى المشاجرة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة


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