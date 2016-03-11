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أمن شمال سيناء يضبط سيارة مبلغ بسرقتها بسوهاج

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أمن شمال سيناء يضبط سيارة مبلغ بسرقتها بسوهاج أمن شمال سيناء يضبط سيارة مبلغ بسرقتها بسوهاج
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، اليوم الجمعة، فى بيان لها، أن الخدمات الأمنية بالقول الأمنى السابع والمعين للمرور بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، تمكنت من ضبط سيارة قيادة "م س ك"، قدم رخصة تسيير صادرة من مرور العريش باسم "ص م ع"، ومعه توكيل منها، وبفحص السيارة تبين وجود تلاعب برقم الشاسية، وقرر أنه قام بتغيير موتور السيارة.

بالكشف عليها بالحاسب الآلى تبين التلاعب برقم الشاسية والموتور، وإنها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 423 لسنة 2016 جنح مركز أخميم بسوهاج.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 423 لسنة 2016 جنح ثالث العريش، وجارى العرض على النيابة.

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