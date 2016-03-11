بالصور.. حديقة الحيوان بالزقازيق تتزين لاستقبال أعياد الربيع

أكد المهندس أيمن لطفى مدير حديقة الحيوان بالزقازيق، أن الحديقة تستقبل يوميا مئات الزائرين من الأهالى ورحلات المدارس، وأنها تبدى كل اهتمامها بنظافة الحديقة والأفقاص والحيوانات، لتوفير المناخ المناسب لاستمتاع الزائرين.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن الحديقة تجرى على قدم وساق للاستقبال أعياد الربيع والفترة الصيفية، وأنها تزينت وقامت بدهان الأقفاص الأركان ومقاعد الانتظار وتم زيادة عدد سلات المهملات، للخروج بمظهر جميل للحديقة ويترك أثرا طيبا فى نفوس الزوار بالأخص الأطفال منهم.

وأشار "لطفى"، أن نسعى لتقديم أفضل الخدمات للزوار، ولكن نناشد الأطفال بعدم حيازة الألعاب النارية مراعاة للحيوانات التى قد يتسبب فى حالة هياج شديدة للحيوانات .

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