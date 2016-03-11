أخبار عاجلة

الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله 6 حالات وفيات من بينهم 3 رجال من الشرطة فى حادث الكنيسة المرقسية -
الشيخ خالد الجندي يعلق على الحادث الإرهابي في طنطا والإسكندرية - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - المتحدث باسم وزارة الصحة : عدد الوفيات في الأسكندرية 16 حالة وفاة و 42 مصاب -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... هذا الحادث يتكرر كل عيد والإرهاب لا دين له -
الأخبار - الصحفي يوسف شعبان يؤكد نجاة البابا تواضرس من حادث إنفجار حادث الكنيسة المرقسية -
آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. حديقة الحيوان بالزقازيق تتزين لاستقبال أعياد الربيع

Google+ Print
بالصور.. حديقة الحيوان بالزقازيق تتزين لاستقبال أعياد الربيع بالصور.. حديقة الحيوان بالزقازيق تتزين لاستقبال أعياد الربيع
أكد المهندس أيمن لطفى مدير حديقة الحيوان بالزقازيق، أن الحديقة تستقبل يوميا مئات الزائرين من الأهالى ورحلات المدارس، وأنها تبدى كل اهتمامها بنظافة الحديقة والأفقاص والحيوانات، لتوفير المناخ المناسب لاستمتاع الزائرين.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن الحديقة تجرى على قدم وساق للاستقبال أعياد الربيع والفترة الصيفية، وأنها تزينت وقامت بدهان الأقفاص الأركان ومقاعد الانتظار وتم زيادة عدد سلات المهملات، للخروج بمظهر جميل للحديقة ويترك أثرا طيبا فى نفوس الزوار بالأخص الأطفال منهم.

وأشار "لطفى"، أن نسعى لتقديم أفضل الخدمات للزوار، ولكن نناشد الأطفال بعدم حيازة الألعاب النارية مراعاة للحيوانات التى قد يتسبب فى حالة هياج شديدة للحيوانات .

اخبار الشرقية، محافظة الشرقية، الشرقية، حديقة الحيوان بالزقازيق، اعياد الربيع، منتزهات الشرقية (1)

اخبار الشرقية، محافظة الشرقية، الشرقية، حديقة الحيوان بالزقازيق، اعياد الربيع، منتزهات الشرقية (2)

اخبار الشرقية، محافظة الشرقية، الشرقية، حديقة الحيوان بالزقازيق، اعياد الربيع، منتزهات الشرقية (3)

اخبار الشرقية، محافظة الشرقية، الشرقية، حديقة الحيوان بالزقازيق، اعياد الربيع، منتزهات الشرقية (4)

اخبار الشرقية، محافظة الشرقية، الشرقية، حديقة الحيوان بالزقازيق، اعياد الربيع، منتزهات الشرقية (5)

اخبار الشرقية، محافظة الشرقية، الشرقية، حديقة الحيوان بالزقازيق، اعياد الربيع، منتزهات الشرقية (6)

اخبار الشرقية، محافظة الشرقية، الشرقية، حديقة الحيوان بالزقازيق، اعياد الربيع، منتزهات الشرقية (7)

اخبار الشرقية، محافظة الشرقية، الشرقية، حديقة الحيوان بالزقازيق، اعياد الربيع، منتزهات الشرقية (8)

اخبار الشرقية، محافظة الشرقية، الشرقية، حديقة الحيوان بالزقازيق، اعياد الربيع، منتزهات الشرقية (9)

اخبار الشرقية، محافظة الشرقية، الشرقية، حديقة الحيوان بالزقازيق، اعياد الربيع، منتزهات الشرقية (10)

اخبار الشرقية، محافظة الشرقية، الشرقية، حديقة الحيوان بالزقازيق، اعياد الربيع، منتزهات الشرقية (11)

اخبار الشرقية، محافظة الشرقية، الشرقية، حديقة الحيوان بالزقازيق، اعياد الربيع، منتزهات الشرقية (12)


>حديقة حيوان الزقازيق: القرد حاول الانتحار بعض نفسه بعد امتناع زوجته عنه ‎

مديرية الزراعة بالشرقية تُوصى بإعدام 503 عبوات مبيدات مجهولة المصدر ‎

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365