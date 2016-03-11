بعد فضيحة تناولها المنشطات.. كيف ردت ماريا شارابوفا؟

بعد البلبلة الكبيرة التي اثارتها لاعبة التنس العالمية ماريا شارابوفا Maria Sharapova اثر اعترافها بتناولها لدواء يعتبر من ضمن المنشطات منذ 10 سنوات، عادت اللاعبة الروسية البالغة من العمر 28 سنة لتؤكد أنها مصممة على لعب التنس ولن تتراجع، كما توجهت بالشكر لمحبيها ومؤيديها الذين تعاطفوا معها ودعموها.

وكتبت شارابوفا على حسابها عبر الـ "فيس بوك": "أحب الصباح لأنه يبشر بيوم جديد وانطلاقة جديدة، كنت آمل لو أنني لست مجبرة على خوض كل ذلك، لكنني مضطرة وسأفعل".

وقالت ماريا إنها لا تتابع كثيراً ما ينشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الاصدقاء جمعوا لها عينة من التعليقات والهاشتاغات التي أُطلقت لدعهما، مؤكدة انها في مثل هذه الأوقات تشعر بفخر كبير بمعجبيها وكل محبيها.

وختمت اللاعبة الشهيرة قائلة: "أود فقط أن أخبركم بأن كلماتكم هذه رسمت بسمة فوق ثغري، ودفعتني وشجعتني، لذا أتقدم إليكم بالشكر الجزيل".

وكانت النجمة ماريا شارابوفا قد أعلنت يوم الإثنين الفائت تناولها مواد منشطة خلال مشاركتها في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، أواخر يناير الماضي.

وقالت في مؤتمر صحافي: "لقد تلقيت قبل أيام رسالة من الاتحاد الدولي لكرة المضرب يعلمني فيها بالنتيجة الإيجابية للفحص الذي خضعت له خلال بطولة أستراليا.. منذ 10 سنوات أتناول هذا الدواء بناء على وصفة من طبيب العائلة. هذا الدواء لم يكن على لائحة المنتجات الممنوعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، لكن القاعدة تغيرت في الأول من يناير، وأصبح الدواء مادة ممنوعة، وهو ما لم أكن أعرفه".