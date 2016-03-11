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الوفد الثانى من طلاب "تحيا مصر" يغادر إلى روسيا 25 أغسطس لتنشيط السياحة

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الوفد الثانى من طلاب "تحيا مصر" يغادر إلى روسيا 25 أغسطس لتنشيط السياحة الوفد الثانى من طلاب "تحيا مصر" يغادر إلى روسيا 25 أغسطس لتنشيط السياحة
أعلن محمد بسيونى، المنسق العام لطلاب "تحيا " بالجامعات المصرية، أنه سيتم انطلاق الوفد الطلابى الثانى لزيارة روسيا الاتحادية، يوم 25 أغسطس المقبل على أن تستمر الرحلة شهرا كاملا، بحيث يعود الوفد 25 سبتمبر المقبل.

وأضاف بسيونى، لـ"اليوم السابع"، أنه تقدم حتى الآن 480 طالب وطالبة على مستوى الجامعات المصرية، وأنه سيتم اختيار 20 طالب من بين المتقدمين، إضافة إلى 10 أعضاء اللجنة التنظيمية لطلاب "تحيا مصر"، مؤكدا أن الرحلة ستتضمن مسابقات ثقافية مع الطلاب الروس.

وتابع المنسق العام لطلاب تحيا مصر، أن الرحلة تهدف فى المقام الأول لتنشيط السياحة بين مصر وروسيا، حيث وضع الطلاب معايير خاصة للاختيار بين المتقدمين وهى قوة اللغة الإنجليزية، وقوة المستوى التعليمى والمعلومات الثقافية، وعدم الانتماء لأى فكر متطرف.

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