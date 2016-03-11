بالصور.. تشققات ورصف عشوائى بشوارع مدينة الخارجة بتكلفة 6 ملايين جنيه

رصدت عدسة " اليوم السابع"، صورا لتشققات فى الأسفلت الذى تم إحلاله منذ فترة وجيزة، ورصف عشوائى وغير منتظم لعدد كبير من شوارع مدينة الخارجة، وذلك ضمن خطة مديرية الطرق ومجلس مدينة الخارجة لرصف الشوارع الداخلية للمدينة.

و يجرى حاليا رصف عدد من الشوارع الموازية لشارع جمال عبد الناصر ،التى شهدت انتشار منحنيات كبيرة وعدم انتظام فى مستوى رصف الطرق، وهو ما يتسبب فى حدوث التشققات بصورة كبيرة وسريعة لا تتناسب مع العمر الافتراضى لتلك الطبقات التى تم رصفها.

وكان ضمن الشوارع غير المنتظمة فى الرصف والتى بها تشققات، شارعى نادى التعمير والأمل وعدد من شوارع حى أرض السلام، منها شارع العشرين والتى شهدت تشققات كبيرة فى أجزاء من الطريق رغم مرور فترة قصيرة على رصفه، وهى المشروعات التى كلفت ميزانية المحافظة أكثر من 6 ملايين جنيه.

وقال محمد على محمود، أحد أهالى حى أرض السلام، لـــ"اليوم السابع"، أن أغلب شوارع الحى تشهد فوضى كبيرة بسبب أعمال الرصف، حيث تنتشر الأخشاب والبروزات المعدنية شديدة الخطورة دون تأمين مما يتسبب فى الحاق الأذى بالمواطنين والأطفال بجانب انتشار التشققات فى الأسفلت الجديد وهو ما يؤكد عدم الالتزام بالمعايير القياسية فى عمليات الرصف.

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