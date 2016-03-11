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هاشتاج "مصر ينقصها وزير إيه" يتصدر تريندات "تويتر"

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هاشتاج "مصر ينقصها وزير إيه" يتصدر تريندات "تويتر" هاشتاج "مصر ينقصها وزير إيه" يتصدر تريندات "تويتر"
تصدر هاشتاج، " ينقصها وزير إيه"، قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، واحتل صدارة الأكثر تداولاً بموقع التدوين المصغر فى التريند المصرى، حيث تفاعل النشطاء مع الهاشتاج والذى لاقى سخرية واسعة بين النشطاء، والعديد من ردود الأفعال ما بين الإيجاب والسلب.

وغرد العديد منهم على الوزارة التى يتطلب توافرها فى المصرية، وغيرهم الذى طالب بضرورة أن تؤدى الوزارات خدماتها المنقوصة للمواطنين على أكمل وجه قبل التفكير فى إنشاء وزارات أخرى.

واقترح أحد النشطاء بإنشاء وزارة للعقل قائلا "وزير العقل مثلا علشان يوزع العقول كده ما بين الناس بالعدل"، وقال آخر "وزير للاكتئاب"، "السعادة والملل"، فيما سخر ناشط مغردا "وزير الدولة لشئون المصريين بالداخل"، فيما طالب آخر قائلا، "وزير تعليم عشان التعليم اتدمر وزير للتضامن الاجتماعى عشان العشوائيات بقيت أكتر من المدن، وزير شباب وثقافة عشان تعبنا".

وطالب آخر "وزير ينتج أفكارا جديدة وحلولا واقعية وسريعة"، فيما علقت أخرى قائلة، "هو ناقصهم وزير ناقصهم إدارة"، وقالت ناشطة "وزير للأخلاق والضمير، معظمنا فقد أخلاقة وضميره لذلك الضحكة الحلوة فى انقراض"، فيما قال آخر "وزير فرفشة والله المصريين عندهم كبت".

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شريف اسماعيل ، مجلس الوزارء (1)

شريف اسماعيل ، مجلس الوزارء (2)

شريف اسماعيل ، مجلس الوزارء (3)

شريف اسماعيل ، مجلس الوزارء (4)

شريف اسماعيل ، مجلس الوزارء (5)

شريف اسماعيل ، مجلس الوزارء (6)

شريف اسماعيل ، مجلس الوزارء (7)

شريف اسماعيل ، مجلس الوزارء (8)

شريف اسماعيل ، مجلس الوزارء (9)

شريف اسماعيل ، مجلس الوزارء (10)

شريف اسماعيل ، مجلس الوزارء (11)

شريف اسماعيل ، مجلس الوزارء (12)
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مصر 365

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