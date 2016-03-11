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مسعود البارزانى: لن نتنازل عن حق المطالبة باستقلال كردستان

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مسعود البارزانى: لن نتنازل عن حق المطالبة باستقلال كردستان مسعود البارزانى: لن نتنازل عن حق المطالبة باستقلال كردستان

>أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزانى ضرورة تطبيق برنامج الإصلاحات، وقال: إن الإصلاحات بدأت ولن يتم غض الطرف عن أى فاسد كان.

وشدد البارزاني، خلال كلمة ألقاها مساء الخميس، فى اجتماع الحزب الديمقراطى الكردستانى برئاسته فى أربيل، على حق الإقليم فى "إعلان الإستقلال"ولن نتنازل عنه، وقال: إنه" إذا ما أريقت دماؤنا هذه المرة فستكون فقط من أجل الاستقلال، لن نتنازل عن حق المطالبة فى الاستقلال، هذا حق مشروع وليس مهما من سيعلن الاستقلال، وسنقف معه ونسانده".

وأضاف: أن الإصلاحات الحالية ضرورية ومطلب شعبي، وقد بدأت بالتعاون مع حكومة الإقليم ولجنة النزاهة، وقد تم تحضير أكثر من 20 ملفا يتم دراسته بشكل جدي، وسأتدخل شخصيا إذا تطلب الأمر.

ولفت إلى أن الحرب ضد تنظيم(داعش) لم تنته بعد، وسيبقى مصدر قلق وتهديد لمحافظات أربيل ودهوك الى ان يتم القضاء عليه فى الموصل بمحافظة نينوي، مشيرا إلى الانتصارات التى حققتها قوات "البيشمركة" الكردية على داعش بمساعدة قوات التحالف وحررت أراضى احتلها التنظيم.
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مصر 365