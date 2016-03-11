فرنسا تقترح على الاتحاد الأوروبى فرض عقوبات على مسؤولين ليبيين

>أكد وزير الخارجية الفرنسى جون مارك ايرولت ان بلاده ستقترح يوم الاثنين القادم على الاتحاد الأوروبى فرض عقوبات على المسؤولين الليبيين الذين يعرقلون تشكيل حكومة وفاق وطني.

وقال ايرولت، فى مقابلة أجرتها معه قناة "إى تيلي" الإخبارية الفرنسية :" لا استبعد ان نهددهم (من يعرقلون تشكيل الحكومة) بعقوبات.. على أية حال هذا ما سأقترحه على زملائى بالشؤون الخارجية الاثنين ببروكسل".

وتابع قائلا:" الان لم يعد بمقدورنا الانتظار.. انتهى الامر" منددا بمن يعطلون العملية السياسية لمصالح شخصية".

وأشار ايرولت إلى قدرة فايز السراج على قيادة الحكومة المستقبلية و الى موافقة أغلبية البرلمانيين على تشكيل الحكومة، مستنكرا العراقيل التى تحول دون انعقاد البرلمان.

>وأكد وزير الخارجية الفرنسى أن استمرار الوضع الراهن لم يعد ممكنا لما يمثله من خطر على الليبيين و كل المنطقة و كذلك على اوروبا.

وشدد على ضرورة محاربة تنظيم داعش فى المناطق التى يزداد فيها نفوذه فى ليبيا الا أن الأمر يتطلب، قبل ذلك. تشكيل حكومة وفاق وطنى فى ليبيا.

وتشهد ليبيا منذ سقوط معمر القذافى فى 2011 حالة من الفوضى و نزاعا على الحكم بين سلطتين، وكان البرلمان الليبى المعترف به دوليا قد عجز فى فبراير عن التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطنى المدعومة من الأمم المتحدة بعدما فشل فى تحقيق النصاب القانونى للجلسة، وسط خلافات حول برنامج عمل الحكومة وآلية التصويت عليها.

ويجتمع يوم الأحد بباريس وزراء خارجية فرنسا جون مارك ايرولت وألمانيا فرانك، فالتر شتاينماير وبريطانيا فيليب هاموند وإيطاليا باولو جنتيليونى و مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى فيدريكا موجيرينى لبحث الأوضاع فى ليبيا وسوريا واليمن وأوكرانيا.

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