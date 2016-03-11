الأحد.. وفد من "الإسكان" يبحث المشروعات التنموية بطريق "الفرافرة ديروط"

فى إطار توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة وخلق آفاق جديدة للتنمية على أرض الوادى الجديد، قال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، إن وفدًا من وزارة الإسكان برئاسة المهندس محمد نبيه عبد الجواد المشرف على جهاز صندوق بحوث ودارسات التعمير، يزور المحافظة الأحد المقبل، لبحث إقامة مشروعات تنموية على جانبى طريق " لفرافرة – ديروط".

وأكدت المهندسة منى محمد على مدير عام التخطيط العمرانى ومتابعة المشروعات بالمحافظة، وفق بيان للمحافظة اليوم، أن الوفد سيستعرض المشروعات التى سيتم إنشاؤها على طريق الفرافرة – ديروط وهى عبارة عن مشروعات تعدينية وصناعية ولوجيستية ومشروعات الطاقة الشمسية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ومحطات وقود.

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