مؤتمر "حضارات الشرق الأدنى القديم وأثرها على الحضارات الإنسانية" بجامعة الزقازيق

ينظم المعهد العالى لحضارات الشرق الأدنى القديم بجامعة الزقازيق بالتعاون مع جامعة بابل بالعراق مؤتمر دولى بعنوان (حضارات الشرق الأدنى القديم وأثرها على الحضارات الإنسانية عبر العصور) خلال الفترة من 13 حتى 15 مارس 2016 فى بر - عنخ برباست، جامعة الزقازيق الفرعونية، تحت رعاية الدكتور عبدالحكيم نور الدين القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق.

وصرح الدكتور محمود عمر سليم عميد المعهد أن المؤتمر يهدف إلى إتاحة اللقاء العلمى والبحثى بين العلماء والباحثين المصريين والعرب والأجانب فى تخصصات تجمعها الأصول الحضارية لمنطقة الشرق الأدنى القديم، وتوسيع دائرة البحث العلمى وتقدمه فى دراسات حضارات الشرق الأدنى القديم. والتى تضم منطقة أقدم حضارات ومنطقة مهبط الديانات السماوية والتى تشمل مصر والجزيرة العربية وبلاد الرافدين وإيران والشام والأناضول (تركيا) واتصالاتهم الحضارية، وذلك لإلقاء الضوء على الأهمية التاريخية للمنطقة كمعبر للتأثيرات والمؤثرات المتبادلة بين هذه الحضارات.

وأضاف عميد المعهد أن الهدف الأصيل للمؤتمر العلمى هو تحقيق التواصل بين العلماء والباحثين فى الجامعات والهيئات القائمة على البحث العلمى الذى يمس التخصصات المختلفة وتفعيل الحوار بينها وعقد أكبر تآخى علمى بين العلماء فى مجال الآثار والتاريخ القديم بعلومهما المختلفة مع المختصين فى العلوم الأخرى الصرفة والإنسانية من أجل لنهوض بمفاهيم وعلوم هذه التخصصات من خلال دراسات حديثة.