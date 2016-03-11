القبض على قوادة تستغل القاصرات فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

ألقت مباحث مكافحة جرائم الآداب بالجيزة القبض على قوادة لاتهامها بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب للفتيات القاصرات مع رجال أعمال لخليجيين مقابل حصولها على مبالغ مالية، حيث تم ضبطها بصحبة 3 فتيات قاصرات بالعجوزة بالجيزة ، أثناء عرضهن على الراغبين فى ممارسة الرذيلة .

كانت معلومات وردت للعميد عماد عكاشة، مدير إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، تفيد بقيام ربة منزل تدعى "أم سلمى" باستغلال الفتيات القاصرات واستقطابهن لممارسة الأعمال المنافية للآداب مع رجال أعمال خليجين مقابل حصولها على مبالغ مالية .

وبإجراء التحريات تبين للعقيد محمود هويدى صحة المعلومات واستعداد المتهمة لتسهيل ممارسة 3 فتيات قاصرات للرذيلة مع خليجين بمنطقة العجوزة ، وبإعداد كمين لها، تمكن الرائد تامر فاروق من ضبطها وبصحبتها 3 فتيات قاصرات أثناء الاتفاق مع 3 خليجيين على ممارسة الرذيلة مع الفتيات، مقابل حصول كل منهن على مبلغ 1000 جنيه ، تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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