ارحم أهلك واتحمل المسئولية.. 11 سببًا تمنعك من التدخين جوا البيت

"إذا اخترت بحريتك الكاملة أن تؤذى نفسك، فهذا يعود لك، أما إذا اخترت أن تؤذيها وتؤذى معها بعض أفراد عائلتك رغما عنهم، فهذا قمة الظلم" هذه الكلمات قالها الدكتور محمود محسن استشارى الأنف والأذن حديثه، موضحًا أن التدخين داخل المنزل من أشد عادات المدخنين خطرًا، ويتخطى ضرره الضرر المدخن إلى عدد من الأشخاص.

والتدخين داخل المنزل من أبرز العادات الخطيرة، لأن الدخان الناتج عن السيجارة أو الشيشة، يلتصق ويتخلل المفروشات والستائر والحجرات، ويظل أثره عالقًا بحوائط وأسطح ومفارش المنزل لفترة طويلة، ما يعد خطرًا مستمر على صحة أفراد الأسرة يستنشقونه ليلا أثناء النوم.

ومن أبرز الأسباب التى تمنعك من التدخين داخل المنزل:

1. إذا كان لديك أطفال وعائلة فهم معرضون بنسبة كبيرة للإصابة بسرطانات مختلفة، وأنت الأكثر عرضة بينهم.

>2. قد يعانى أطفالك وزوجتك من تهييج فى الصدر خاصة إذا كان لديهم استعداد.

>3. يعانى أفراد المنزل من التهاب الجيوب الأنفية وزيادة حدة أعراض البرد.

>4. يقلدك أطفالك فأنت قدوتهم ولا يمكنك منعهم عن هذا التقليد.

>5. قد يعرض أطفالك للوفاة المفاجئة.

>6. يؤثر على زوجتك الحامل، ويزيد من فرص إجهاضها.

>7. يؤثر على الجنين داخل الرحم، وقد يعانى أثناء الولادة وفى مراحل نموه بسببك.

>8. إذا كنتما تبحثان عن الإنجاب، فقد تعيقكما السجائر، لأنها تقلل الخصوبة وتؤثر على قدرة الحيوان المنوى فى اختراق البويضة.

>9. صعوبة التنفس والتهاب الشعب، أبرز ما يهدد عائلتك بسببك.

>10. تشيخ أنت وزوجتك مبكرًا، نتيجة التدخين المستمر، لأنه يؤكسد الجسم.

>11. أشارت بعض الدراسات إلى دور التدخين فى زيادة فرص الإصابة بتجلط الدم ما يعزز فرص الإصابة بالسكتة الدماغية والقلبية.

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