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بالفيديو والصور.. المنطقة الصناعية بسوهاج تتحول لخرابة والكلاب تتخذها مسكنا

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بالفيديو والصور.. المنطقة الصناعية بسوهاج تتحول لخرابة والكلاب تتخذها مسكنا بالفيديو والصور.. المنطقة الصناعية بسوهاج تتحول لخرابة والكلاب تتخذها مسكنا
رصدت كاميرا "اليوم السابع" ، حالة الإهمال التى آلت إليها المنطقة الصناعية بغرب طهطا فى محافظة سوهاج، حيث تحولت المنطقة إلى خرابة كبيرة ، ومأوى للكلاب الضالة التى تسير فى كافة شوارعها، كما أن معظم مصانعها خارج نطاق الخدمة، وجامعو الخردة يسرقون الأسلاك الكهربائية الموجودة أعلى أعمدة الكهرباء المخصصة لإنارة المنطقة مما حولها إلى ظلام دامس ليلا.

كما رصدت كاميرا "اليوم السابع"، تهالك البنية التحتية وتحول المنطقة إلى ساحة كبيرة للقمامة وسقوط اللافتات والعلامات الإرشادية الخاصة بالمصانع ونمو العديد من الحشائش والأشواك بالشوارع والطرقات، وقيام بعض عربات الصرف الصحى الأهلى "عربات الكسح"بسكب محتوياتها بالمنطقة بالإضافة إلى وجود العديد التعديات من قبل الأهالى.
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من جانبه أوضح محمد محمود، أحد الأهالى المستصلحين للأرض الزراعية بالقرب من المنطقة الصناعية، أن هناك عدد من الخارجين عن القانون يستغلون عدم وجود أمن بالمنطقة فى استغلالها فى الأعمال المنافية، خاصة تعاطى المواد المخدرة.

وطالب بوضع خطة تنمية شاملة لها من أجل تشغيل الشباب وخلق فرص عمل بكافة المصانع المتعطلة.

المنطقة الصناعية بسوهاج تتحول لخرابة والكلاب (1)

المنطقة الصناعية بسوهاج تتحول لخرابة والكلاب (2)

المنطقة الصناعية بسوهاج تتحول لخرابة والكلاب (3)

المنطقة الصناعية بسوهاج تتحول لخرابة والكلاب (4)

المنطقة الصناعية بسوهاج تتحول لخرابة والكلاب (5)

المنطقة الصناعية بسوهاج تتحول لخرابة والكلاب (6)

المنطقة الصناعية بسوهاج تتحول لخرابة والكلاب (7)

المنطقة الصناعية بسوهاج تتحول لخرابة والكلاب (8)

المنطقة الصناعية بسوهاج تتحول لخرابة والكلاب (9)

المنطقة الصناعية بسوهاج تتحول لخرابة والكلاب (10)

المنطقة الصناعية بسوهاج تتحول لخرابة والكلاب (11)

المنطقة الصناعية بسوهاج تتحول لخرابة والكلاب (12)

المنطقة الصناعية بسوهاج تتحول لخرابة والكلاب (13)

المنطقة الصناعية بسوهاج تتحول لخرابة والكلاب (14)

المنطقة الصناعية بسوهاج تتحول لخرابة والكلاب (15)

المنطقة الصناعية بسوهاج تتحول لخرابة والكلاب (16)

المنطقة الصناعية بسوهاج تتحول لخرابة والكلاب (17)

المنطقة الصناعية بسوهاج تتحول لخرابة والكلاب (18)

المنطقة الصناعية بسوهاج تتحول لخرابة والكلاب (19)

المنطقة الصناعية بسوهاج تتحول لخرابة والكلاب (20)

المنطقة الصناعية بسوهاج تتحول لخرابة والكلاب (21)


>أوقاف سوهاج: خطبة الجمعة اليوم بعنوان "فضل الشهادة ومكانة الشهيد"

استجابة لـ"اليوم السابع"محافظ سوهاج يقرر صرف معاش لسيدة عجوز وصيانة منزلها

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