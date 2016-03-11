ضبط 3 آلاف مخالفة "رادار" للسيارات بالطرق السريعة المؤدية للجيزة والقاهرة

تمكنت الإدارة العامة للمرور بقيادة ، اللواء مجدى عز الدين مساعد الوزير للمرور، من ضبط 3680 مخالفة مرورية، التقطتها أجهزة الرادار المنتشرة على الطرق الصحراوية والزراعية والسريعة المؤدية لمحافظتى القاهرة والجيزة.

وحررت المخالفات لسيارات لا تلتزم بالسرعات المقررة لها أعلى طريق الكريمات ، وطريق المحور "وإسكندرية الصحراوى" ، و الفيوم ، والإسماعيلية الصحراوى ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل المخالفات.

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