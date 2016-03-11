ضبط 3 آلاف مخالفة "رادار" للسيارات بالطرق السريعة المؤدية للجيزة والقاهرة

تمكنت الإدارة العامة للمرور بقيادة ، اللواء مجدى عز الدين مساعد الوزير للمرور، من ضبط 3680 مخالفة مرورية، التقطتها أجهزة الرادار المنتشرة على الطرق الصحراوية والزراعية والسريعة المؤدية لمحافظتى القاهرة والجيزة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>ضبط 8 آلاف مخالفة مرورية و4 سائقين يتعاطون المخدرات بالقاهرة خلال 24 ساعة
وحررت المخالفات لسيارات لا تلتزم بالسرعات المقررة لها أعلى طريق الكريمات ، وطريق المحور "وإسكندرية الصحراوى" ، و الفيوم ، والإسماعيلية الصحراوى ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل المخالفات.
>ضبط 8 آلاف مخالفة مرورية و4 سائقين يتعاطون المخدرات بالقاهرة خلال 24 ساعة
ضبط 401 مخالفة وتحصيل 6350 جنيها غرامات فورية خلال حملة مرورية بمطروح