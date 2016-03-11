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تجهيز715 ألف فدان حرث للتربة وتطهير للترع ورى حقلى للموسم الصيفى الجديد

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تجهيز715 ألف فدان حرث للتربة وتطهير للترع ورى حقلى للموسم الصيفى الجديد تجهيز715 ألف فدان حرث للتربة وتطهير للترع ورى حقلى للموسم الصيفى الجديد
قال الدكتور محمد عبد التواب، رئيس جهاز تحسين الأراضى بوزارة الزراعة،إن الجهاز بكافة معداته أعد خطة استباقية استعداد للموسم الصيفى المقبل الجديد من عمليات التسوية الدقيقة للتربة باستخدام الجرارات الزراعية عالية القدرة والقصابيات الموجهة بأشعة الليزر،منها حرث التربة لـ120 ألف فدان،و60 ألف فدان تسوية بالليزر،بالإضافة الى تسوية 80 ألف فدان بالليزر،وتطهير للترع والمساقى والمرواى بمساحات 350 الف فدان.

وأكد عبد التواب، لـ"اليوم السابع"، أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع الرى الحقلى فى مساحات 105 ألف فدان بـ5 محافظات "كفر الشيخ ، والبحيرة وأسيوط وقنا وسوهاج، من خلال حرث وتسوية التربة بالليزر وتطهير الترع والمصارف، وتوزيع الجبس الزراعى، مشير الى أن هناك 60 جرار حرث و60 جرار للتسوية و45 حفار تشارك فى المساحات المستهدفة فى المشروع ، بالإضافة الى مشاركة الجهاز الأجهزة المعنية فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية سواء بالبناء والتجريف والتشوين،عن طريق 15 لودر و18حفارة بشاكوش،و86 لودر والتى تكثر بها المخالفات.

وأضاف رئيس تحسين الاراضى،أنه يتم حاليا العمل فى تطهير الشبكات الحقلية لنظامى الرى والصرف المكشوف والترع،والمجارى المائية باستخدام الحفارات،وذلك بهدف إزالة الحشائش المائية،لسرعة حركة المياه داخل المجرى وإعطاءه التصرف المائى اللازم،بالإضافة إلى تحليل عينات من مياه الرى والصرف وتحديد مدى صلاحيتها للاستخدام الزراعى عن طريق تحليل العينات معمليا وتنفيذ عمليات التسوية الابتدائية باستخدام المعدات الثقيلة وتنفيذ عمليات التسوية النهائية باستخدام جرارات زراعية عالية القدرة معلق عليها قصابيات هيدروليكية التسوية الدقيقة بالقصابيات الموجهة بأشعة الليزر.


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