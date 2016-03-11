أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية -
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام :المطلوب من الإعلام والمؤسسات الدينية لمواجهة الفكر المتطرف -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : لا يوجد دولة في العالم تعمل على مواجهة الإرهاب -
الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله 6 حالات وفيات من بينهم 3 رجال من الشرطة فى حادث الكنيسة المرقسية -
الشيخ خالد الجندي يعلق على الحادث الإرهابي في طنطا والإسكندرية - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - المتحدث باسم وزارة الصحة : عدد الوفيات في الأسكندرية 16 حالة وفاة و 42 مصاب -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نقيب صيادلة الفيوم: نقص 500 نوع دواء من الأسواق بسبب ارتفاع سعر الدولار

Google+ Print
نقيب صيادلة الفيوم: نقص 500 نوع دواء من الأسواق بسبب ارتفاع سعر الدولار نقيب صيادلة الفيوم: نقص 500 نوع دواء من الأسواق بسبب ارتفاع سعر الدولار
قال الدكتور ربيع سويدان نقيب صيادلة الفيوم، أن سوق الأدوية فى بشكل عام وبمحافظة الفيوم بشكل خاص يشهد نقص كبير فى أنواع عديدة من الأدوية يتجاوز عددها الـ500 نوع من الأدوية المختلفة.

وأضاف نقيب صيادلة الفيوم فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك 265 نوع من هذه الأدوية ليس لها بدائل، بينما يوجد 42 نوع من الأدوية التى تشهد عجز فى السوق يستطيع الصيدلى وضع بدائل لها ومنحها للمريض أما الـ193 نوع الآخرين لا يمكن أن يتم وضع بدائل لهم إلا من خلال رجوع المريض للطبيب المعالج حتى لا يتم تعريض حياة المريض للخطر.

وأوضح نقيب الصيادلة، أن من أشهر الأدوية التى تشهد حالة عجز فى الأسواق أدوية السرطان، ومنها اندوكسان 1 جرام حقن وأقراص، وفلورويرفايل 250 و500 ملى جرام، وقطرات العين ومنها نيوزولين، وأدوية الضغط ومنها الدوميت وأموسار فورت وبيتالوك 100 ملى أقراص والدكتازيد أقراص ومونوزايد، وأدوية مضادات الفيروسات ومنها اسيكلوفير أقراص، والأدوية الملينة ومنها ابيليكسين ولاكسين جلسرين لبوس اطفال وكبار وبيساديل أطفال، وأقراص الحموضة منها لوكان عادة وبلاس، وأدوية سيولة الدم مثل جوسبرين 81 ملى أقراص حقن فيتامانات 12 وحقن الكالسيوم مثل كال دى ب 12 أمبول، كما يوجد نقص فى أدوية الشلل الرعاش مثل سينيمت، وأدوية الأمراض النفسية مثل حقن هالوبيردول أمبول بالإضافة إلى نقص أدوية علاج الصرع ومنها ابوموتين أقراص، وأدوية علاج الفطريات ومنها ديفلوكان وجريزوفين أقراص وأدوية هرمونات الأنوثة وحقن الـ RH التى تحقن بعد الولادة بـ6 ساعات، كما يوجد نقص فى الفوار للمسالك البولية ومنه كولى يورينال وأدوية علاج السكر منها مينيدياب 5 ملى أقراص وأدوية علاج الكبد، ومنها أورسوجول 250 ملى أقراص.

وأرجع الدكتور ربيع سويدان السبب الرئيسى فى هذا العجز الكبير بسوق الأدوية إلى ارتفاع ، مشيراً إلى أن المادة الخام يتم شراؤها بالدولار، ويجد مصنعى الأدوية صعوبة فى الحصول على العملة الصعبة، وإذا وجدت تكون بمبلغ عالى، خاصة مع ما شهده الدولار من ارتفاع غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى وجود تسعيرة جبرية من قبل وزارة الصحة من 30 سنة منذ أن كان سعر الدولار 4 جنيهات ومع ارتفاع سعر الدولار لم تتغير التسعيرة فيتحمل فرق الأسعار مصنعى الأدوية مما يجعلهم يتوقفون عن الانتاج.

وعن دور نقابة صيادلة الفيوم فى مواجهة هذا العجز فى سوق الأدوية أكد نقيب صيادلة الفيوم أن النقابة تتواصل مع وزارة الصحة، وتم وضع مقترحات لحل الأزمة، مشيراً إلى أن الحل الأمثل للقضاء على هذه الأزمة يتمثل فى بيع الأدوية بالاسم العلمى بدلاً من الاسم التجارى.

"نقابة صيادلة الفيوم" ترفض ترخيص 37 صيدلية لدخلاء على المهنة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون

الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين