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اللسان الكبير واللوز المتضخمة سبب رئيسى فى اضطراب النوم القاتل

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اللسان الكبير واللوز المتضخمة سبب رئيسى فى اضطراب النوم القاتل اللسان الكبير واللوز المتضخمة سبب رئيسى فى اضطراب النوم القاتل
كثير من السيدات يعانين من شخير أزواجهن بسبب توقف التنفس أثناء النوم وينمن فى غرف منفصلة، ويحملون اللحمية فقط المسئولية عن الشخير وهم لا يدركون وجود أسباب أخرى تسبب اضطرابات النوم.

وفى السياق ذاته كشف الدكتور أسامة عبد الحميد، أستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة والرأس والرقبة بجامعة عين شمس، عن أن هناك سببا بيولوجيا للشخير وهو كبر حجم اللسان واللوزتين اللذين يؤديان لاضطراب النوم القاتل، وقد يؤدى لمشاكل صحية أكثر خطورة مثل السكتة الدماغية أو الأزمة القلبية.

وأشار أستاذ جراحة الأنف والأذن، إلى أن بصمات الأسنان على طول اللسان تشير إلى أنه كبير جدًا للفم، وهذا يترتب عليه اضطرابات التنفس، وكلما ارتفع صوت الشخير حدث اختناق فى مجرى الهواء.

وأضاف عبد الحميد: توقف التنفس أثناء النوم يحدث مرة واحدة كل عشر دقائق وفى الحالات الشديدة، كل بضع دقائق، ويجب معالجته، لافتًا إلى أن زيادة الوزن تلعب دورًا كبيرًا فى تضخم اللسان، لذلك يجب ممارسة الرياضة وخفض الوزن للتمتع بالتنفس الطبيعى دون مشاكل.

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