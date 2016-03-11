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ضبط 521 مخالفة مرورية متنوعة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى

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ضبط 521 مخالفة مرورية متنوعة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى ضبط 521 مخالفة مرورية متنوعة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى
وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مجدى عز الدين، مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى "القاهرة، الجيزة، القليوبية" عدة حملات على الطرق الرئيسية، ومطالع ومنازل الكبارى.

وأسفرت الحملات، عن ضبط 521 مخالفة مرورية متنوعة، منها رصد 51 مخالفة مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، وضبطت 102 مخالفة مرورية بالقاهرة، 120 مخالفة مرورية بالجيزة، 248 مخالفة مرورية بالقليوبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع، لضبط كل صور الإخلال بالقانون.


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