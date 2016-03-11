مدرسة "اللغات المتميزة" بالخارجة تنظم معسكرا لنبذ العنف منتصف مارس

تستعد مدرسة اللغات التجريبية المتميزة بالخارجة لتنظيم معسكر عمل تحت شعار "لا للعنف" اعتبارا من يوم 15 مارس الجارى ولمدة 3 أيام والذى يشارك فيه طلاب المرحلة الإعداية وعدد من أولياء الأمور والمعلمين ومواطنى مدينة الخارجة والذى يتضمن عدة فعاليات تحفيزية لتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى طلاب المدارس والحد من ظاهرة العنف بينهم .

وقال محمد صفيان مدير إدارة المدرسة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن هذا المعسكر يأتى فى إطار ما تنفذه المدرسة من أنشطة طلابية ومجتمعية بهدف القضاء على ظاهرة العنف التى انتشرت فى المدارس، والتى تتسبب خلل العملية التعليمية وعدم توافر المناخ المناسب للتعلم الجيد، وذلك من خلال استغلال طاقة الطلاب فى ممارسة الأنشطة المفيدة، مؤكدا على أن المدرسة حققت مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى مجالات العزف والرسم والأنشطة الرياضية .

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