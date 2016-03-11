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مستقبل وطن: ننتظر من الحكومة جدولا زمنيا لخطة تنمية شاملة لـ"تجديد الثقة"

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مستقبل وطن: ننتظر من الحكومة جدولا زمنيا لخطة تنمية شاملة لـ"تجديد الثقة" مستقبل وطن: ننتظر من الحكومة جدولا زمنيا لخطة تنمية شاملة لـ"تجديد الثقة"
قال محمد شوقى، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن البرلمان حتى الآن ما زال بعيدا عن الشارع، نظرا لانشغاله بلائحته الداخلية، متوقعا أن يبدأ البرلمان فى تشريع قوانين هامة سيكون لها انعكاسات واضحة على الشارع السياسى.

وأضاف شوقى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحزب ينتظر من خلال إلقاءها بيانها أمام البرلمان أن تحدد جدولا زمنيا للمشاريع التى ستنفذها، وتحديد خطة شاملة للتنمية خلال مدة محددة، وتحديد متى سيتم تنفيذ المشاريع التى حددها الرئيس وأعلن تدشينها كى يتم تجديد الثقة فيها.

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