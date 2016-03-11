وزير الداخلية الجزائرى يؤكد استمرار التنسيق الأمنى مع تونس

>أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائرى وجود تنسيق أمنى مستمر بين الجزائر وتونس فى مجال مكافحة الإرهاب ، ونوه بدور المؤسسات الأمنية التونسية فى التصدى للاعتداء الإرهابى الذى استهدف مدينة بن قردان يوم الاثنين الماضى.

وقال نور الدين بدوى، فى تصريح بالجزائر أمس الخميس، إن أمن تونس وحدودها من أمن الجزائر وحدودها ، وكذلك أمن الجزائر من أمن تونس ، مؤكدا أن هناك تنسيقا فى مجال تبادل المعلومات بين أجهزة الأمن الجزائرية والتونسية حفاظا على البلدين والمجتمعين ، ولابد أن يكون هذا التعاون مستمرا.

وأشار إلى أن الجزائر، التى تشهد ظروفا اقتصادية ومالية متذبذبة تعيش ، فى المقابل وضعا أمنيا استثنائيا ، وهى محاطة بمخاطر فى كل حدودها ، داعيا إلى التحلى بمستوى عال من اليقظة والوعى ومرافقة المؤسسات الأمنية وعلى رأسها الجيش الشعبى الوطنى فى الحفاظ على هذا الاستقرار.

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