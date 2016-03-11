أخبار عاجلة

الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله 6 حالات وفيات من بينهم 3 رجال من الشرطة فى حادث الكنيسة المرقسية -
الشيخ خالد الجندي يعلق على الحادث الإرهابي في طنطا والإسكندرية - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - المتحدث باسم وزارة الصحة : عدد الوفيات في الأسكندرية 16 حالة وفاة و 42 مصاب -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... هذا الحادث يتكرر كل عيد والإرهاب لا دين له -
الأخبار - الصحفي يوسف شعبان يؤكد نجاة البابا تواضرس من حادث إنفجار حادث الكنيسة المرقسية -
آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير الداخلية الجزائرى يؤكد استمرار التنسيق الأمنى مع تونس

Google+ Print
وزير الداخلية الجزائرى يؤكد استمرار التنسيق الأمنى مع تونس وزير الداخلية الجزائرى يؤكد استمرار التنسيق الأمنى مع تونس

>أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائرى وجود تنسيق أمنى مستمر بين الجزائر وتونس فى مجال مكافحة الإرهاب ، ونوه بدور المؤسسات الأمنية التونسية فى التصدى للاعتداء الإرهابى الذى استهدف مدينة بن قردان يوم الاثنين الماضى.

وقال نور الدين بدوى، فى تصريح بالجزائر أمس الخميس، إن أمن تونس وحدودها من أمن الجزائر وحدودها ، وكذلك أمن الجزائر من أمن تونس ، مؤكدا أن هناك تنسيقا فى مجال تبادل المعلومات بين أجهزة الأمن الجزائرية والتونسية حفاظا على البلدين والمجتمعين ، ولابد أن يكون هذا التعاون مستمرا.

وأشار إلى أن الجزائر، التى تشهد ظروفا اقتصادية ومالية متذبذبة تعيش ، فى المقابل وضعا أمنيا استثنائيا ، وهى محاطة بمخاطر فى كل حدودها ، داعيا إلى التحلى بمستوى عال من اليقظة والوعى ومرافقة المؤسسات الأمنية وعلى رأسها الجيش الشعبى الوطنى فى الحفاظ على هذا الاستقرار.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365