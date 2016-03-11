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تجديد حبس المتهم بقتل جدته بحدائق القبة لسرقتها 15 يوما على ذمة التحقيقات

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تجديد حبس المتهم بقتل جدته بحدائق القبة لسرقتها 15 يوما على ذمة التحقيقات تجديد حبس المتهم بقتل جدته بحدائق القبة لسرقتها 15 يوما على ذمة التحقيقات
أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم ، بتجديد حبس الشاب المتهم بقتل جدته، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وكان الشاب المتهم بقتل جدته بمنطقة حدائق القبة، قد أدلى باعترافات تفصيلية أمام شريف الشناوى مدير نيابة غرب القاهرة وقال المتهم إنه توجه يوم الحادث 29 فبراير إلى منزل جدته، التى تسكن بمفردها، وطلب منها مبلغ من المال، ونشبت مشادة كلامية بينهما بسبب سوء خلقه وتصرفاته ومشاكله اليومية، وطلبه للمال منها بشكل دائم.

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مصر 365

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