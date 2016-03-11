حبس 7 أشخاص تشاجروا بالأسلحة النارية مع والد فتاة رفض زواجها من أحدهم بأوسيم

أمرت نيابة أوسيم برئاسة المستشار محمد هانى رئيس النيابة بحبس 7 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية ومقاومة السلطات ومساعدة متهم على الهرب والتشاجر والبلطجة، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط "ع.ف" المتهم الرئيسى فى الواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم "ع.ف" 25 سنة توجه منذ عدة أشهر لخطبة فتاة تدعى "م.ع" من والدها "ع.ش"، إلا أنه بعد فترة فوجئ برفض أسرتها لزواج ابنتهم منه، وذلك بعدما اكتشف الأب سوء سلوكه واعتياده ممارسة أعمال البلطجة والشغب والعنف وعلاقته بعدد من أقرناء السوء.

وأضافت التحقيقات، أنه بعد فترة تقدم شاب آخر لخطبة الفتاة فوافقت أسرتها على الفور، وتم إتمام خطبتهما وبعدها بفترة تم عقد القرآن، وانتقلت الفتاة للعيش فى بيت زوجها الجديد، علم "ع.ف" بما حدث وبزواج الفتاة التى كان يرغب فى الزواج منها، فأثار ذلك غضبه واستياءه فتوجه لمنزل والد الفتاة معاتباً إياه على ذلك فحدثت مشادة بينهم، تدخل خلالها الأهالى وفضوا الاشتباك.

عاد المتهم إلى منزله وأحضر عددا من أفراد أسرته من بينهم والده وشقيقه، وتوجهوا إلى المنطقة التى تقطن فيها الفتاة ودخلوا فى مشاجرة عنيفة مع أسرتها، أطلق خلالها المتهم "ع.ف" النيران بشكل عشوائى فى الهواء لإرهاب الأهالى، وفور حضور قوات الشرطة هرب المتهم وتم إلقاء القبض على 7 من أفراد عائلته وأصدقائه وحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

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