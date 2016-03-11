قطاع الأمن العام: استمرار الحملات لملاحقة حائزى الأسلحة وتجار المخدرات

أكد اللواء السيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية، رئيس قطاع الأمن العام، استمرار الحملات الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون بكافة المحافظات، بعد جولات كبيرة قادها مساعد الوزير بمحافظات الدلتا والصعيد.

وشدد رئيس الأمن العام، على استمرار استهداف حائزى السلاح والمخدرات، وتنفيذ الأحكام الصادرة ضد المتهمين لتكون رادعة لمن تسول له نفسه ارتكاب جرائم أخرى، مؤكدا ضرورة احترام قيم حقوق الإنسان أثناء التعامل مع المواطنين وتنفيذ القانون دون تجاوز.

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مساعد وزير الداخلية للأمن العام يتفقد السجن المركزى بمحافظة أسيوط