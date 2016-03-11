أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية -
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام :المطلوب من الإعلام والمؤسسات الدينية لمواجهة الفكر المتطرف -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : لا يوجد دولة في العالم تعمل على مواجهة الإرهاب -
الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله 6 حالات وفيات من بينهم 3 رجال من الشرطة فى حادث الكنيسة المرقسية -
الشيخ خالد الجندي يعلق على الحادث الإرهابي في طنطا والإسكندرية - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - المتحدث باسم وزارة الصحة : عدد الوفيات في الأسكندرية 16 حالة وفاة و 42 مصاب -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

قطاع الأمن العام: استمرار الحملات لملاحقة حائزى الأسلحة وتجار المخدرات

Google+ Print
قطاع الأمن العام: استمرار الحملات لملاحقة حائزى الأسلحة وتجار المخدرات قطاع الأمن العام: استمرار الحملات لملاحقة حائزى الأسلحة وتجار المخدرات
أكد اللواء السيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية، رئيس قطاع الأمن العام، استمرار الحملات الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون بكافة المحافظات، بعد جولات كبيرة قادها مساعد الوزير بمحافظات الدلتا والصعيد.

وشدد رئيس الأمن العام، على استمرار استهداف حائزى السلاح والمخدرات، وتنفيذ الأحكام الصادرة ضد المتهمين لتكون رادعة لمن تسول له نفسه ارتكاب جرائم أخرى، مؤكدا ضرورة احترام قيم حقوق الإنسان أثناء التعامل مع المواطنين وتنفيذ القانون دون تجاوز.


>بالصور.. رئيس الأمن العام لـ"ضباط أسيوط": إعداد المأموريات جيدًا وسرعة رد فعل القوات تجاه أى اعتداء لضبط المتجاوزين.. واحترموا المواطنين ولا تسمحوا للوقيعة بين الشعب وشرطته

مساعد وزير الداخلية للأمن العام يتفقد السجن المركزى بمحافظة أسيوط

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365