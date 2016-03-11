نائب برلمانى: "دعم مصر" كان مُصرا على إلغاء لجنة "النزاهة والشفافية"

قال محمد عمارة ، عضو مجلس النواب بالبحيرة، وصاحب مقترح استحداث لجنة النزاهة والشفافية، إنه يمتلك ملفات فساد كثير تدين عدد كبير من العاملين فى جهات مختلفة فى الدولة وتوثق إهدار مليارات الجنيهات، لكنه ينتظر تفعيل الأدوات البرلمانية للنواب من أجل إعلان هذه الوقائع للرأى العام والتقدم بطلبات إحاطة واستجوابات لأصحاب هذه الملفات.

وأوضح عمارة فى تصريح لـ" اليوم السابع"، أنه كان يريد استحداث لجنة النزاهة والشفافية من أجل هذا الغرض، مستنكرا موقف "دعم مصر"، خاصة أن الائتلاف صوت على رفض استحداثها، قائلا:" حينما كنت أجمع توقيعات النواب لاستحداث هذه اللجنة وقع أعضاء الائتلاف جميعهم بما فيهم اللواء سامح سيف اليزل وحينما عرضت على البرلمان للتصويت عليها رفضوها وكانوا مصرين على ذلك وهذا ما اصابنى بالإستغراب من تغير موقفهم".

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأساب التى تم تبرير إلغاء اللجنة بسببها جميعها واهية، خاصة أن رئيس البرلمان أعلن أن المجلس كله معنى بمكافحة الفساد وعدم قصر الموضوع على لجنة بعينها، لافتا إلى أن الدكتور على عبد العال لا يجوز له أن يعبر عن رأيه الشخصى فى أمور تخص البرلمان وهو جالس على المنصة وعليه أن ينزل إلى القاعة لو أراد ذلك.

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