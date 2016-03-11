أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية -
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام :المطلوب من الإعلام والمؤسسات الدينية لمواجهة الفكر المتطرف -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : لا يوجد دولة في العالم تعمل على مواجهة الإرهاب -
الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله 6 حالات وفيات من بينهم 3 رجال من الشرطة فى حادث الكنيسة المرقسية -
الشيخ خالد الجندي يعلق على الحادث الإرهابي في طنطا والإسكندرية - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - المتحدث باسم وزارة الصحة : عدد الوفيات في الأسكندرية 16 حالة وفاة و 42 مصاب -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نائب برلمانى: "دعم مصر" كان مُصرا على إلغاء لجنة "النزاهة والشفافية"

Google+ Print
نائب برلمانى: "دعم مصر" كان مُصرا على إلغاء لجنة "النزاهة والشفافية" نائب برلمانى: "دعم مصر" كان مُصرا على إلغاء لجنة "النزاهة والشفافية"
قال محمد عمارة ، عضو مجلس النواب بالبحيرة، وصاحب مقترح استحداث لجنة النزاهة والشفافية، إنه يمتلك ملفات فساد كثير تدين عدد كبير من العاملين فى جهات مختلفة فى الدولة وتوثق إهدار مليارات الجنيهات، لكنه ينتظر تفعيل الأدوات البرلمانية للنواب من أجل إعلان هذه الوقائع للرأى العام والتقدم بطلبات إحاطة واستجوابات لأصحاب هذه الملفات.

وأوضح عمارة فى تصريح لـ" اليوم السابع"، أنه كان يريد استحداث لجنة النزاهة والشفافية من أجل هذا الغرض، مستنكرا موقف "دعم "، خاصة أن الائتلاف صوت على رفض استحداثها، قائلا:" حينما كنت أجمع توقيعات النواب لاستحداث هذه اللجنة وقع أعضاء الائتلاف جميعهم بما فيهم اللواء سامح سيف اليزل وحينما عرضت على البرلمان للتصويت عليها رفضوها وكانوا مصرين على ذلك وهذا ما اصابنى بالإستغراب من تغير موقفهم".

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأساب التى تم تبرير إلغاء اللجنة بسببها جميعها واهية، خاصة أن رئيس البرلمان أعلن أن المجلس كله معنى بمكافحة الفساد وعدم قصر الموضوع على لجنة بعينها، لافتا إلى أن الدكتور على عبد العال لا يجوز له أن يعبر عن رأيه الشخصى فى أمور تخص البرلمان وهو جالس على المنصة وعليه أن ينزل إلى القاعة لو أراد ذلك.

نائب برلمانى (1)

نائب برلمانى (3)

نائب برلمانى (2)

"دعم مصر": قطر خسرت سياسيا بسبب موقفها من أبو الغيط فى جامعة الدول

قيادى بـ"دعم مصر": حزب المحافظين لم يقرر بعد الانضمام لائتلافنا

نائب بـ"دعم مصر": ليس من حق مجلس الدولة رفض لائحة البرلمان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون

الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين