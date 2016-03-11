شيخ الأزهر يعنف عمداء بالجامعة بعد كشف"اليوم السابع"توغل الإخوان بكلياتهم

كشفت مصادر مطلعة بجامعة الأزهر كواليس الاجتماع الذى در بين الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعمداء بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة، طالبهم خلاله بتطهير كلياتهم من العناصر الإخوانية المتوغلة بالجامعة، مشدداً على ضرورة الفصل بشكل قاطع فى الملف الأكثر سخونة، والذى ورط الأزهر دون إرادة منه فى أزمة، بسبب انحراف بعض طلابه وتورطهم فى قضية اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات.

وشن شيخ الأزهر هجوماً حاداً – حسب المصادر- على 3 عمداء كليات بالقاهرة لكليتين شرعييتين إحداهما بالدراسة والأخرى بمدينة نصر، وعميد ثالث لكلية بمدينة نصر، وجميعهم يمنحوا درجة الليسانس، وقال لهم فى اجتماع عقده بهم الثلاثاء الماضى بمقر مشيخة الأزهر، لبحث أزمة تورط طلاب بكلياتهم فى مقتل النائب العام "نضفوا كلياتكم من الإخوان وأطلعوا فى الإعلام ووضحوا موقفكم للرأى العام، وجهدكم فى مواجهة التطرف بدلاً من الانشغال فى الأمور الأخرى والمصالح الشخصية".

وبدأ الطيب اللقاء بقراءة تقرير صحفى نشره "اليوم السابع" حول توغل العناصر الإخوانية بجامعة الأزهر، وخاصة فى صفوف الأساتذة، ما أنتج جيل متأثر بهم، وواجه "الطيب" العمداء الثلاثة بالأسماء الموجودة بالتقرير الصحفى وسأل العمداء عن تصرفاتهم تجاه أسماء معروفة بنزوعها نحو التطرف.

وحذر الطيب أحد العمداء قائلاً "يا سيادة العميد واجه التطرف ونضف كليتك من العيال الإرهابيين اللى قتلوا النائب العام وورطوا الجامعة فى بلوة"، وواجه "الطيب" عميد آخر بالأسماء الإخوانية الموجودة فى التقرير الصحفى، حيث أقر بها العميد، مشيراً أن أحدهم معيد متورط فى قضايا تزوير شهادات وتم وقفه بعد عرضه على النيابة.

وانتهى اللقاء بقرار تضمنه بيان رسمى لجامعة الأزهر، بتعديل بند بلائحة الجامعة يفيد بفصل أى طالب يتخطى غيابه نسبة 75% من مدة الحضور، ونص القرار على عبارات تشير إلى أن الفصل سيكون بموجب إخطار أستاذ المادة بتغيب الطالب، ما يعنى أن أستاذ المادة سيكون هو الحاكم بأمره فى شأن الطالب.

الإمام الأكبر يستدعى عمداء الكليات لبحث أزمة تورط طلاب بجامعة الأزهر فى اغتيال النائب العام

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بالفيديو.. شيخ الأزهر: فصل أى طالب أوعضو هيئة تدريس يخرج عن المنهج الوسطى

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>الإمام الأكبر يستدعى عمداء الكليات لبحث أزمة تورط طلاب بجامعة الأزهر فى اغتيال النائب العام.. مصدر: إجراءات مستحدثة ضد كوادر جماعة الإخوان بكلية أصول الدين والدعوة واللغات.. وإحالة المتورطين للتحقيق