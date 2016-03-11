عبور 298 سفينة قناة السويس بحمول 15.5 مليون طن خلال ستة أيام

قال ألفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات صحفية، أن قناة السويس شهدت خلال الستة أيام الماضية بداية من السبت وحتى أمس الخميس، عبور 298 سفينة بحمولة 15 مليون و500 ألف طن وشهدت القناة من اتجاه الشمال عبور 157 سفينة بحمولة 7 مليون و500 ألف طن ومن اتجاه الجنوب عبرت 141 سفينة بحمولة 8 مليون طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن المجرى الملاحى للقناة شهد يوم السبت عبور 48 سفينة بحمولة 2 مليون و500 ألف طن وشهدت القناة من الشمال عبور 29 سفينة بحمولة مليون و400 ألف طن وكانت أكبر حمولة من نصيب الحاويات البنمية MSC BEATRICE بحمولة 156 ألف طن قادمة من إيطاليا ومتجهة إلى السعودية، كما عبرت فى اتجاه الجنوب 19 سفينة بحمولة مليون و100 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب ناقلة البترول الفرنسيةSAMCO REDWOOD بحمولة 162 ألف طن قادمة من الكويت ومتجهة إلى أمريكا.

وأشارت التقارير إلى أن يوم الأحد شهد المجرى الملاحى لقناة السويس عبور 43 سفينة بحمولة 2 مليون و400 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 26 سفينة بحمولة مليون و200 ألف طن وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركيةEUGEN MAERSK بحمولة 171 ألف طن قادمة من انجلترا ومتجهة إلى سنغافورا، وعبرت 17 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و200 ألف طن وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم بريطانيا CMA CGM GEORG FORSTER بحمولة 181 ألف طن.

وأكدت التقارير، أن قناة السويس شهدت يوم الاثنين، عبور 57 سفينة بحمولة 3 مليون و200 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 28 سفينة بحمولة مليون و600 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC SVEN بحمولة 196 ألف طن، وعبرت 29 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و600 ألف طن وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MAREN MAERSK بحمولة 200 ألف طن.

كما شهدت قناة السويس يوم الثلاثاء عبور 42 سفينة بحمولة 2 مليون و100 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وأن قافلة الشمال شهدت عبور 24 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات ترفع علم هونج كونج COSCO GLORY بحمولة 146 ألف طن قادمة من الصين ومتجهة إلى اليونان، وعبرت 18سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة 800 ألف طن وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج أيضاً OOCL BANGKOK بحمولة 148 ألف طن.

وأضافت التقارير أن قناة السويس شهدت يوم الأربعاء عبور 55 سفينة بحمولة 3 مليون و300 ألف طن سفن حاويات وناقلات بترول من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 27 سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MADISON MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من المغرب ومتجهة إلى سنغافورا، وعبرت 28 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و800 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة البترول RIDGEBURY PURPOSEالتى ترفع علم جزر المارشال بحمولة 163 ألف طن.

وتابعت التقارير أن قناة السويس شهدت أمس الخميس عبور 53 سفينة بحمولة 3 مليون و100 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 23 سفينة بحمولة مليون و600 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC BETTINAبحمولة 156 ألف طن قادمة من اليونان ومتجهة إلى السعودية، وعبرت 30 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و500 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الفرنسية CMA CGM LAPEROUSE بحمولة 163 ألف طن.

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