المغرب تؤيد قرار دولة سورينام بقطع العلاقات الدبلوماسية مع البوليساريو

>أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون بدولة المغرب، السيد صلاح الدين مزوار، أمس الخميس، اتصالا هاتفيا بوزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية سورينام، السيدة نييرمالا بادريسينغ، قال فيه، باسم المغرب، "إن قرار حكومة سورينام، والذى يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الوهمى للجمهورية الصحراوية (البوليساريو) هو قرار حكيم".

وأضاف مزوار، فى تصريحات صحفية، إنه "عبر لنظيرته السورينامية عن امتنان المغرب لهذا الموقف البناء الذى يساير جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسى ونهائى لهذا النزاع الإقليمى على أساس مشروع الحكم الذاتى الذى وصفته المجموعة الدولية بالجدى وذى المصداقية والواقعي".

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