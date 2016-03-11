برنامج لتأهيل المطلقات.. في الأحساء

أطلق مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية بالأحساء مؤخرًا برنامجه النوعي الذي يستهدف تأهيل المنفصلات في المملكة إثر تفاقم الخلافات الأسرية التي تنذر بمزيد من التفكك الأسري، وتصاعد نسب الطلاق إلى متوسط بلغ (18-22 %) من مجمل حالات الزواج، وحاجة هذه الفئة من المنفصلات إلى برامج بنائية محفزة تمنحهن فرصًا أخرى للانخراط في الحياة بحضور إيجابي وفعّال.

وأوضح المشرف العام على المركز د. خالد الحليبي أن فريق العمل المختص من الخبراء والأكاديميين في المركز بالتعاون مع معهد البحوث والاستشارات بجامعة الملك فيصل أمضى عامًا في إعداد وبناء هذا المشروع، مُبينًا أن هذا البرنامج يهدف إلى تأهيل المطلقات في المجتمع ليكُنّ قادرات على التعايش والاتصال مع مجتمعهن، كما يهدف إلى العمل على تغيير نظرة المجتمع نحو المنفصلات، والسعي إلى إكسابهن المهارات الحياتية لتجاوز مرحلة الانفصال، ودمجهن في المجتمع كمواطنات صالحات قادرات على خدمة الوطن العزيز.

وأفاد المشرف العام أن المشروع أنهى بحمد الله تعالى مرحلة إجراء دراسات بحثية عن تقدير حاجات المنفصلات، ودراسات بحثية أخرى عن تقدير حاجات المدربات، كما أنهى إنتاج ببليوجرافيا عن المنفصلات بالمملكة العربية السعودية، وأتم تصميم حقيبة تدريبية عن المهارات الحياتية للمنفصلات، وحقيبة تدريبية أخرى عن كيفية التعامل مع المنفصلات، كما نظم المركز ورشة عمل لمراجعة وتحسين مشروع المنفصلات.

وشكر الدكتور الحليبي مؤسسة السبيعي الخيرية على مبادرتها الكريمة لتمويل هذا المشروع، مُفيدًا أن هذا المشروع سيتم تنفيذه في 13 منطقة إدارية بالمملكة مستهدفًا تدريب 55 مدربة متخصصة في مجال الإرشاد والتوجيه الأسري تم اختيارهن وفق معايير علمية مقننة على المهارات الحياتية وكيفية التعامل مع المنفصلات؛ للقيام بتدريب 3000 منفصلة بمراكز التنمية الأسرية بالمؤسسات، و3000 متعاملة مع المنفصلات كعينة ممثلة للمجتمع.