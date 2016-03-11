إطفاء الحرس الوطني ينظم فعاليات توعوية

نظم مركز الإطفاء بمدينة الملك عبدالله السكنية بالأحساء حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني، وذلك بمشاركة إدارة الحماية من الحريق بمستشفى الملك عبدالعزيز للحرس الوطني بالأحساء وكتيبة الشرطة العسكرية الثانية وعدد من المدارس بالمحافظة؛ حيث تم توزيع البروشورات التوعوية على قادة المركبات في بعض الطرق الرئيسية.

وأوضح مساعد قائد مركز الإطفاء بمدينة الملك عبدالله السكنية بالأحساء الملازم أول عبدالعزيز بن صالح العصيمي ل"الرياض" أنه بناء على توجيهات مساعد وكيل الحرس الوطني بالقطاع الشرقي اللواء عبدالله المفيز وتحت إشراف قائد وحدة الإطفاء العميد محمد بن عبدالله بن جحيان، تم تنفيذ هذه الفعالية التي تهدف إلى التنويه والإشادة بالدور الكبير الذي تطلع به أجهزة الدفاع المدني ومنسوبوها مع الإعلام تحت شعار (الاعلام وقاية) والتأكيد في الوقت ذاته على أن مكافحة الكوارث تبدأ من التوعية والإرشاد للمواطنين وخصوصاً بعد كثرة الحرائق وانتشار الأجهزة الكهربائية رديئة الصنع والتي تتسبب بفقد أرواح غالية على هذا الوطن، لذا كان من الواجب على الدفاع المدني التنويه على الأخطار التي تستهدف حياة الآخرين، مؤكداً أن تواصل الدفاع المدني مع الجميع أصبح ضرورياً لتخطي كل ما يمس حياة المواطن من خطر في هذا الجانب. وذكر أن هناك حرصا من المجتمع على الاستفادة من هذه الفعاليات التي تساهم في تنمية الوعي باشتراطات السلامة.