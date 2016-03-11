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بحث زيادة مكاتب الخطوط السعودية في أفرع الأمن العام

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بحث زيادة مكاتب الخطوط السعودية في أفرع الأمن العام بحث زيادة مكاتب الخطوط السعودية في أفرع الأمن العام
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جانب من اللقاء

الرياض – مناحي الشيباني

    التقى مدير الامن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج أمس الخميس بمدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية المهندس صالح بن ناصر الجاسر الذي قام بزيارة لمقر الامن العام يرافقه كل من خالد بن حماد البلوي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، و سعد بن راشد الهزاني مستشار نائب الرئيس للعمليات الارضية بالمنطقة الوسطى والأستاذ محمد بن غنام الكعيد المدير العام التنفيذي للمبيعات بالمنطقة الوسطى، وقد استهل مدير الامن العام الاجتماع بكلمة رحب فيها بالضيف ومرافقيه مؤكدا ان هذه الزيارة تأتي في اطار التعاون الدائم بين الامن العام والمؤسسة العامة للخطوط السعودية ،تلا ذلك عرض مرئي عن المهام الأمنية المنوطة بالأمن العام خلال موسم الحج والعمرة ، كما تم استعراض اهمية الشراكة بين الامن العام والمؤسسة العامة للخطوط السعودية وتطويرها لتشمل كافة الجوانب المشتركة، كما تم مناقشة زيادة مكاتب الخطوط السعودية بأفرع الامن العام لتسهيل تنقل منسوبي الامن العام بين مناطق المملكة، من جانبه عبر المهندس صالح الجاسر اعتزازه بالشراكة مع الامن العام متطلعا لزيادة فعاليتها بشكل اكبر وتذليل جميع العقبات والصعوبات التي قد تعترض طريقها مشيدا بجهود رجال الأمن وأهمية تقديم الخدمة المثلى التي تساعدهم في اداء مهامهم، هذا وقد حضر الاجتماع عدد من قيادات الامن العام.

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