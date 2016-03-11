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الخدمة المدنية تعلن عن 2772 وظيفة صحية

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الرياض - سلطان العثمان

    دعت وزارة الخدمة المدنية الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية، والتخصصات المناسبة التقديم على (2772) وظيفة صحية شاغرة (طبيب مقيم، صيدلي، أخصائي صحي، فني، مساعد صحي) للرجال والنساء، وأشارت الخدمة المدنية إلى أن هذا الإعلان يحتوي على الوظائف الشاغرة التي تلقت طلبات إشغالها الى تاريخ 22/5/1437ه، وهو التاريخ المحدد لنهاية ورود طلبات إشغال الوظائف وفقاً للجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية التي سبق وأن تم تعميمها على كافة الأجهزة الحكومية، مشيرة إلى أن فترة تقديم الرجال يبدأ من تاريخ ٤ إلى ٨ جمادى الآخرة، فيما تبدأ فترة تقديم النساء من تاريخ ١١ إلى ١٥ جمادى الآخرة عبر الدخول على نظام التوظيف "جدارة".

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