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الحملة السعودية تنهي تركيب محطات تنقية المياه في الداخل السوري

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الحملة السعودية تنهي تركيب محطات تنقية المياه في الداخل السوري الحملة السعودية تنهي تركيب محطات تنقية المياه في الداخل السوري

    قام مكتب الحملة الوطنية لنصرة الاشقاء في سورية بالتأكد من جاهزية محطات التنقية في مقر الشركة المصنعة وذلك ضمن مشروع "شقيقي اشرب نقياً" الذي تم اعتماده مؤخراً بهدف تزويد الأشقاء النازحين السوريين في الداخل السوري بالمياه العذبة الصالحة للشرب بطاقة انتاجية للمحطة الواحدة تقدر بأربعة متر مكعب في الساعة الواحدة.

وأوضح مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا خالد السلامة ان هذا المشروع يأتي إيماناً من الحملة السعودية بضرورة تقديم افضل المساعدات الاغاثية للاشقاء السوريين، مضيفاً ان مكتب الحملة في تركيا قام بزيارة استطلاعية للتأكد من جاهزية هذه المحطات وأنها مطابقة للمواصفات والمقاييس المتفق عليها والاطلاع على سلامة وجودة المخرجات التي يتم تقديمها حيث تبين انها بأعلى المستويات بفضل الله بناء على التحاليل المخبرية والعمل جار على نقلها وتشغيلها بإذن الله ليستفيد منها الاشقاء السوريون النازحون في مخيم الريان والمخيمات المجاورة التي تقع على معبر باب السلامة الحدودي.

واكد المدير الاقليمي للحملة الوطنية السعودية د. بدر السمحان من جهته، ان الحملة السعودية تعي الحاجة الماسة التي يتطلبها الاشقاء السوريون في الداخل السوري ودول الجوار للمياة العذبة والنقية التي هي اساس الحياة، مضيفاً ان الحملة أولت هذا الجانب جل الاهتمام وتم اعتماد احدث الطرق المتطورة لمعالجة وتحلية المياه.

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